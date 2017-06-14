 الاتحاد الدولي يتجه لمعاقبة منتخب قطر بسبب قميص “تميم” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تمكين عائلة بجازان بالتواصل مع ابنهم المعتقل في “جوانتناموا” بدلا من إغلاقه .. أمريكا توسع “جوانتانامو” الأمير محمد بن سلمان يتبرع بمليوني ريال لحملة “تفريج كربة” بجازان الاتحاد الدولي يتجه لمعاقبة منتخب قطر بسبب قميص “تميم” وزير خارجية تركيا يزور قطر غدا الخارجية الأمريكية: الأسوأ في الأزمة الخليجية أصبح “خلفنا” النصر يعلن عن مدربه الجديد البرازيلي غوميز مصادر: قطر تغلق مصنعيها للهيليوم نتيجة لإغلاق الحدود معها إصابة رجل أمن بطلق ناري من مجهول في القطيف صفقة سعودية أمريكية بأكثر من نصف مليون دولار نائب أمير جازان يتبرع ب 2 مليون ريال لحملة تفريج كربة اليوفي بطلاً للدورة الرمضانية الرياضية الثالثة بتنمية الكامل

الاتحاد الدولي يتجه لمعاقبة منتخب قطر بسبب قميص “تميم”

الاتحاد الدولي يتجه لمعاقبة منتخب قطر بسبب قميص “تميم”
المناطق-الرياض

يواجه المنتخب القطري لكرة القدم خطر عقوبات تأديبية من الاتحاد الدولي للعبة بسبب ارتداء لاعبيه قمصان دعم لأمير البلاد قبل مباراته مع ضيفته كوريا الجنوبية الثلاثاء في الدوحة في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ودخل اللاعبون أرضية الملعب مرتدين قمصان كتب عليها “تميم المجد” وهي الصورة التي باتت رمزا للتحدي بالنسبة للقطريين بعد بداية الأزمة الدبلوماسية في المنطقة.

كما رفع لاعب الوسط حسن الهيدوس القميص نفسه نحو الجماهير عقب افتتاحه التسجيل من ركلة حرة في الدقيقة 25، ويمنع الاتحاد الدولي أي رسائل سياسية أو دينية أو تجارية على قمصان اللاعبين.

وتعاني قطر المقرر ان تستضيف كأس العالم عام ٬2022 من أزمة خطيرة منذ قرار المملكة وبعض الدول الخليجية والعربية قطع العلاقات الدبلوماسية معها بعدما اتهمتها بدعم “الإرهاب”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>