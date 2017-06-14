الاتحاد الدولي يتجه لمعاقبة منتخب قطر بسبب قميص “تميم”

يواجه المنتخب القطري لكرة القدم خطر عقوبات تأديبية من الاتحاد الدولي للعبة بسبب ارتداء لاعبيه قمصان دعم لأمير البلاد قبل مباراته مع ضيفته كوريا الجنوبية الثلاثاء في الدوحة في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ودخل اللاعبون أرضية الملعب مرتدين قمصان كتب عليها “تميم المجد” وهي الصورة التي باتت رمزا للتحدي بالنسبة للقطريين بعد بداية الأزمة الدبلوماسية في المنطقة.

كما رفع لاعب الوسط حسن الهيدوس القميص نفسه نحو الجماهير عقب افتتاحه التسجيل من ركلة حرة في الدقيقة 25، ويمنع الاتحاد الدولي أي رسائل سياسية أو دينية أو تجارية على قمصان اللاعبين.

وتعاني قطر المقرر ان تستضيف كأس العالم عام ٬2022 من أزمة خطيرة منذ قرار المملكة وبعض الدول الخليجية والعربية قطع العلاقات الدبلوماسية معها بعدما اتهمتها بدعم “الإرهاب”.