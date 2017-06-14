 الأمير محمد بن سلمان يتبرع بمليوني ريال لحملة “تفريج كربة” بجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

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الأمير محمد بن سلمان يتبرع بمليوني ريال لحملة “تفريج كربة” بجازان

الأمير محمد بن سلمان يتبرع بمليوني ريال لحملة “تفريج كربة” بجازان
جازان - أمل بهكلي

تبرع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمبلغ 2 مليون ريال ، وذلك ضمن حملة “تفريج كربة” ، لسجناء المطالبات المالية التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم” بمنطقة جازان .

وعليه رفع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” بالمنطقة، شكره وتقديره باسمه ونيابة عن أعضاء اللجنة للأمير محمد بن سلمان، مؤكدا أن ولاة الأمر لبلادنا المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اعتادوا تلمس احتياجات المواطنين والمساهمة في تفريج كرب المعسرين ، مؤكدا أن التبرع سيسهم إلى جانب تبرعات الحملة في تفريج الكربة عن السجناء في المطالبات المالية.

من جانبه رفع الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان الشكر والتقدير للأمير محمد بن سلمان على تبرعه الكريم ضمن حملة ” تفريج كربة”، مؤكدا اعتزاز الجميع بهذه اللفتة الكريمة والمساهمة الفاعلة منه.

 

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