بدلا من إغلاقه .. أمريكا توسع “جوانتانامو”

أقرت لجنة الاعتمادات المالية بمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي اليوم مشروع ميزانية يتضمن تخصيص 115 مليون دولار لبناء منشآت إقامة دائمة للعسكريين الأمريكيين داخل سجن غوانتنامو.

ووفقا لـ”رويترز”، تأتي هذه الخطوة على الرغم من تراجع عدد نزلاء المعتقل بشكل كبير. وذكرت اللجنة البرلمانية الأمريكية أنه سيتم تمويل بناء ثكنتين لإقامة العسكريين الأمريكيين في مركز الاعتقال الموجود بغوانتنامو.

ويأتي قرار اللجنة تلبية لطلب من إدارة الرئيس دونالد ترامب التي طلبت هذه الأموال لبناء ثكنات دائمة بدلا من المساكن القديمة المؤقتة الموجودة هناك.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان قد قلص عدد السجناء داخل معتقل غوانتانامو إلى 41 شخصا،( وخلال عهد جورج بوش الابن كان عددهم 800 سجين وعندما تولى أوباما الحكم وصل العدد إلى نحو 245 سجينا) ولكن أوباما لم يف بوعده بإغلاق المعتقل الموجود في كوبا.

وقال الأميرال كورت تيد الذي يرأس القيادة الأمريكية الجنوبية في إفادة صحفية في أبريل الماضي إن هذه المنشآت “ليست مصممة للصمود في وجه الرياح العاتية وبصراحة تجاوزت بفترة طويلة التاريخ الذي توقعنا استخدامها خلاله”.

وقال للكونغرس إن نحو 580 جنديا يعيشون في وحدات إيواء على شكل حاويات صنعت في 2006 و 2008 وكانت مصممة كي يتم استخدامها لمدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات.

جدير بالذكر أن ترامب قال خلال حملته الانتخابية إنه لا يريد فقط بقاء مركز الاعتقال في غوانتانامو مفتوحا وإنما يريد أيضا أن “يملأه بالأشرار”.