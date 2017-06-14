 تمكين عائلة بجازان بالتواصل مع ابنهم المعتقل في “جوانتناموا” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

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تمكين عائلة بجازان بالتواصل مع ابنهم المعتقل في “جوانتناموا”

تمكين عائلة بجازان بالتواصل مع ابنهم المعتقل في “جوانتناموا”
جازان - أمل بهكلي

مكنت هيئة الهلال الاحمر السعودي عائلة سعودية من سكان إحدى المحافظات الشمالية بمنطقة جازان بالاتصال بابنهم المعتقل في معتقل (جوانتناموا).

وأجريت بعد ظهر أمس مكالمة هاتفية بين معتقل في غوانتاناموا وعائلته، وذلك بحضور منسق برنامج الروابط العائلية بفرع الهيئة  بمنطقة جازان ابراهيم محمد الفيفي، وقد استمر الاتصال على مدى ساعه كامله.

من جهته قدمت عائلة المعتقل شكرها وتقديرها لحكومة خادم الحرمين وللمسئولين في الهيئة وحرصها على تواصل المعتقلين بذويهم أين ما كانوا كما قدمت الشكر للقائمين على برنامج إعادة الروابط الاسرية بهيئة الهلال الاحمر السعودي في منطقة جازان على تكبدهم عناء مشقة الحضور إلى منزل عائلة المعتقل وتمكينهم من ايصالهم بابنهم المعتقل من خلال الاتصال الهاتفي.

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