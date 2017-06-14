تسريبات لحمد بن جاسم مع القذافي.. يخططان لتقسيم السعودية

أعاد مغردون نشر فيديو لحمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق، وهو يخطط لتقسيم السعودية، في إحدى المكالمات مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.

جاء ذلك بعد أن نقلت “العربية” عن مصادر صحفية، أن قطر استنجدت برئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم للظهور على وسائل إعلامها للدفاع عن سياسات الدوحة.

الاستعانة بحمد بن جاسم يأتي رغم أنه يعتبر أحد الذين رسموا ملامح السياسة القطرية الخارجية طوال العشرين عاماً الماضية وهي السياسة التي أدت إلى الأزمة الحالية كما ترى الدول المقاطعة لقطر.

ويعتبر حمد بن جاسم شخصية قطرية رئيسية، عاد اسمها للظهور مجددا مع قطع العلاقات مع قطر، وإصدار بيان مشترك يصنف عدداً من الكيانات والأفراد كإرهابيين.

ذلك أن العديد من سياسات الدوحة التي أوصلتها لهذه النتائج، يتحمل بن جاسم جزءً كبيراً منها كونه “صانعاً للسياسة القطرية” لمدة تجاوزت العشرين عاماً.

وواصل بن جاسم مساعيه لزعزعة استقرار المنطقة وقد نجح في إخفائها مرات عديدة.. إلى أن كشفت تسريبات بينه وبين القذافي عن رغبته في تقسيم السعودية.