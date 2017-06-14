 “أمن الحرم”: القطريون أشقاؤنا.. لم نمنعهم من دخول الحرم ولم نفرز الداخلين بالبطاقات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

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“أمن الحرم”: القطريون أشقاؤنا.. لم نمنعهم من دخول الحرم ولم نفرز الداخلين بالبطاقات

“أمن الحرم”: القطريون أشقاؤنا.. لم نمنعهم من دخول الحرم ولم نفرز الداخلين بالبطاقات
المناطق - الرياض

أكد أحد رجال الأمن في الحرم المكي، أنه لم يمنع أي قطري من دخول الحرم، مبينا أن الأولوية لمن لبس الإحرام، لكن لا توجد أفضليات لجنسيات على جنسيات أخرى.

ونفى ما يحاول نشره الإعلام القطري، لتشويه صورة المملكة، مؤكدا أن الشعب القطري شعب شقيق، وأن بيت الله الحرام مفتوح لكل المسلمين.

وجاء ذلك بعد أن أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أن المملكة العربية السعودية لم تمنع مسلماً من دخول المسجد الحرام وأداء العبادات، بل إنها تحرص على تقديم كل الخدمات والتسهيلات لقاصدي هذه البقعة المقدسة.

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