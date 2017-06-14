كاتب كويتي يلجم فيصل القاسم: أنت وربعك من يؤججون الأزمة الخليجية

في موقف لم يكن غريبا على واحد من شعب الكويت الشقيق، دافع الكاتب والإعلامي الكويتي عايد المناع عن السعودية خلال استضافته في برنامج الاتجاه المعاكس فيصل القاسم.

وأكد المناع خلال اللقاء، في رده على سؤال “من الذي يؤجج الفتنة في المنطقة”، أن الجزيرة وأمثالها هم من يؤججون الفتنة في دول الخليج، ما أثار دهشة فيصل القاسم الذي امتعض وجهه ولم يستطع الرد عليه.

وحينما حاول فيصل القاسم أن يكون متحدثا عن تميم، بادره بالقول “عليك الالتزام بالحيادية”، مدافعا عن موقف السعودية، وملقيا باللوم على السياسة القطرية التي خرجت عن الصف الخليجي.