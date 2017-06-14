 كاتب كويتي يلجم فيصل القاسم: أنت وربعك من يؤججون الأزمة الخليجية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

كاتب كويتي يلجم فيصل القاسم: أنت وربعك من يؤججون الأزمة الخليجية “أمن الحرم”: القطريون أشقاؤنا.. لم نمنعهم من دخول الحرم ولم نفرز الداخلين بالبطاقات (فيديو) على غرار إرهاب القاعدة والإخوان.. تهديدات قطرية لرئيس تحرير صحيفة سعودية معارضة قطرية تفضح تميم: أيادٍ نجسة تريد الضرر للسعودية.. ودعم الإرهاب ليس وليد اليوم تسريبات لحمد بن جاسم مع القذافي.. يخططان لتقسيم السعودية تمكين عائلة بجازان بالتواصل مع ابنهم المعتقل في “جوانتناموا” بدلا من إغلاقه .. أمريكا توسع “جوانتانامو” الأمير محمد بن سلمان يتبرع بمليوني ريال لحملة “تفريج كربة” بجازان الاتحاد الدولي يتجه لمعاقبة منتخب قطر بسبب قميص “تميم” وزير خارجية تركيا يزور قطر غدا الخارجية الأمريكية: الأسوأ في الأزمة الخليجية أصبح “خلفنا” النصر يعلن عن مدربه الجديد البرازيلي غوميز

كاتب كويتي يلجم فيصل القاسم: أنت وربعك من يؤججون الأزمة الخليجية

المناطق - الرياض

في موقف لم يكن غريبا على واحد من شعب الكويت الشقيق، دافع الكاتب والإعلامي الكويتي عايد المناع عن السعودية خلال استضافته في برنامج الاتجاه المعاكس فيصل القاسم.

وأكد المناع خلال اللقاء، في رده على سؤال “من الذي يؤجج الفتنة في المنطقة”، أن الجزيرة وأمثالها هم من يؤججون الفتنة في دول الخليج، ما أثار دهشة فيصل القاسم الذي امتعض وجهه ولم يستطع الرد عليه.

وحينما حاول فيصل القاسم أن يكون متحدثا عن تميم، بادره بالقول “عليك الالتزام بالحيادية”، مدافعا عن موقف السعودية، وملقيا باللوم على السياسة القطرية التي خرجت عن الصف الخليجي.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>