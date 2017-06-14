الإعلام القطري يتطاول على هيئة كبار العلماء وسماحة مفتي المملكة

تطاولت صحيفة الراية القطرية، على هيئة كبار العلماء وسماحة مفتي المملكة هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تحتضن قطر شيوخ الفتنة وعلى رأسهم يوسف القرضاوي الذي أدرجته السعودية ودول خليجية وعربية، في قائمة الإرهاب.

وكان مفتي عام المملكة قال إن القرارات التي اتُّخذت بحق دولة قطر مبنية على الحكمة والبصيرة، وفيها فائدة للجميع وللقطريين قبل غيرهم.

ونقلت هيئة كبار العلماء، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قول المفتي إن “المملكة بلد إسلامي مستقيم، ولها عمل كبير في خدمة المسلمين، وتضميد جراحهم في أي مكان”.

وشددت الهيئة على أن المملكة تأسست على الكتاب والسنة، مضيفة: “نحن مع ولاة أمرنا في كل ما يرونه مصلحة للبلاد والعباد، وهذا مقتضى البيعة الشرعية”.