شاهد .. تقرير لـ”الإخبارية” يعرّي الواقع القطري: الكل في دولة الجزيرة الآن يفحط

ردت قناة الإخبارية، على تطاول الإعلام القطري، وعلى رأسه قناة الجزيرة وتقريرها الأخير “التفحيط السياسي”، بتقرير ساخن، عرّت خلاله “التفحيط القطري” ودعم الإرهاب والمتطرفين.

وسلط التقرير الضوء على وقائع تاريخية لم ينساها التاريخ عن أمراء قطر، ومحاولاتهم المستمرة في تأجيج الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها السعودية، مستدلا على ذلك، أن الجزيرة كانت تسمي الإرهابيين الذي قتلوا المواطنين والضباط في السعودية بالمسلحين، وداعش بـ”تنظيم الدولة”.

ولم يقف التقرير عند هذا الأمر، بل تطرق إلى التدليس الذي ينتهجه الإعلام القطري، مؤكدا أن المفحطين الآن يهاجمون تاريخهم وأساساتهم التي أقاموا عليها، والآن اصطدموا بالواقع.