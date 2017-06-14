 مقتل شاب طعناً بالأحساء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

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مقتل شاب طعناً بالأحساء

مقتل شاب طعناً بالأحساء
المناطق - الأحساء

لقي شاب في بلدة الطرف بالأحساء، مصرعه صباح اليوم الثلاثاء بعد تلقيه طعنات من شاب آخر إثر شجار وقع بينهما.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي بأنه عند الساعة التاسعة والنصف من صباح الثلاثاء تلقت شرطة محافظة الاحساء بلاغاً من مستشفى الجفر بالأحساء، عن تعرض مواطن عشريني لإصابة طعنية في أسفل البطن وقد توفي لاحقًا جراء تأثره بالإصابة.
وأضاف أن المختصون بالشرطة باشروا إجراءات الضبط الجنائي للجريمة فيما تشير الإفادات الأولية عن نشوب شجار بين المجني عليه ومواطن عشريني آخر إثر خلاف شخصي أسفر عنه تلك الإصابة.
وبين أنه تم القبض على الجاني وإيقافه تمهيدًا لإحالته وملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.

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