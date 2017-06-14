أمير الباحة يدشن حملة التبرعات لصالح سجناء المطالبات المالية بسجون المنطقة ومحافظاتها

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة مساء اليوم بقاعة الامير فيصل التعليمية بمدينة الباحة ، حملة التبرعات لصالح سجناء المطالبات المالية بسجون المنطقة ومحافظاتها .

وبعد افتتاح الحملة حث سموه رجال الاعمال والميسورين بالتعاون مع هذه الحمله المباركة في هذا الشهر الفضيل للمساهمة في تفريج كربة السجناء ولم شملهم بأسرهم ، منوها سموه بجهود القائمين على هذه الحمله .

بعد ذلك تم الاعلان عن تبرع صاحب السمو الملكي الأمير ⁧‫محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ‬⁩ولي ولي العهد‬⁩ وزير الدفاع بمبلغ مليوني ريال فيما أعلن سمو امير الباحة عن تبرعه بمبلغ مليون ريال ثم توالت التبرعات من رجال الأعمال والميسورين وعامة أهالي الباحة الذين تفاعلوا مع الحملة التي نظمتها لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بمنطقة الباحة .

وبدأت فعاليات الحملة بالقرآن الكريم، ثم ألقى رئيس لجنة “تراحم” بمنطقة الباحة الشيخ عبدالعزيز بن رقوش كلمة مقدماً فيها شكره لكل من أسهم في اقامة هذه الحملة وعلى رأسهم سمو امير المنطقة الذي حرص على حضورها وموجها بتمديد فترة استقبال التبرعات لخمسة ايام .

بعدها ألقى رئيس المحكمة العامة الشيخ عبدالله القرني كلمة أكد فيها أهمية الحملة، مثنياً على دعم القيادة الحكيمة لمثل هذه الحملات الخيرية، موجهاً رسالة للدائنين طالبا منهم مزيدا من فسحة الأمل لإخوانهم المدينين تطبيقا لتعاليم الشريعة الإسلامية الحاثة على مساعدة المعسرين منوها على وجود قيادة حكيمة تطبق تعاليم الدين الإسلامي، وعلى وجود أمير للمنطقة محب للخير وداعم لكل ما يعود على المنطقة وأهلها بالخير، منوهاً بجهود كافة الجهات الحكومية لإنجاز معاملات السجناء بأسرع وقت، وإطلاق سراحهم بعد سداد ما بذمتهم من مبالغ للغير.

يذكر ان الحملة نجحت في جمع تخطى ٦ ملايين في يومها الاول ليتم الإطلاق الفوري لعدد ٣٩ سجين موقوفين بالسجون العامة بالمنطقة ومحافظاتها من أصل ٦٩ من سجناء المطالبات المالية اضافة الى ٨ موقوفين عسكريين لأول مرة على مستوى حملات المملكة مع ارتفاع سقف الدين الى ٢٦٠ الف ريال تقريبا