فريق (لأمتنا نحيا) يستهدف ١٣٢ أسرة بكسوة العيد لعام ١٤٣٨

أقام فريق لأمتنا نحيا التطوعي بمنطقة تبوك لعامها الرابع على التوالي معرض كسوة العيد و الذي جاء تحت شعار #كسوة_العيد وانطلق تزامناً مع شهر رمضان المبارك و أستمر على مدار خمس أيام على التوالي.

من الجدير بالذكر ان المعرض كان برعاية كريمه من معهد اكاديمية الوطن العالي ، حيث أشتمل المعرض على ست أركان أشرف على تنظيمها أربع لجان ساهمت في توفير مستلزمات العيد للأسر التي لا يوجد لها عائل أو مصدر دخل ثابت .

من جهتها أوضحت قائدة خدمة المجتمع حنان عسيري ونائبة خدمة المجتمع نبيلة جبر خاطر أن الحملة التطوعية الموسمية تجاوزت المستهدف لهذا العام، وهو كسوة ( 132 ) أسرة متعففة، حيث بلغ عدد المستفيدين منها ( 1000 ) مستفيد ، كما ذكرت ان الباقة الرمضانية التي جـهزت لهذا العام قد بدأت بسلات رمضانية وأختتمت بكسوة العيد وان هذا الإنجاز العظيم يعود سببه لجهود فريق العمل الدي هدف إلى إدخال السعادة والسرور على قلوب هذه الفئات الغالية، وضمان التكافل الاجتماعي حيث يخرج الجميع بحالة واحدة يشاركون الناس فرحة قدوم العيد .

كما أعربت مديرة معهد أكاديمية الوطن العالي استاذة سميرة ال سيف عن مدى سعادتها بهذا المعرض قائلة ” انتم كسيتم أبنائي وبناتي وكل عائلة ليس لها عائل هي عائلتي”

في الختام أعربت إدارة الفريق عن شكرها للجهات الراعية وهم معهد أكاديمية الوطن ،والجهات الداعمة في العطاء: محل عالم الذكريات للحفلات ومحل يارا للأزياء ومياه النبع والشكر موصول لفريق تنويل التطوعي الذي دعم المعرض في اعادة تدوير بعض المنتجات وعرضها واستفادة الأسر منها والشكر ايضا للمتطوعات المشاركات في الحملة و لأهالي المتطوعات الذين تحملوا العناء في التجهيز لهذا المعرض.