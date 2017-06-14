أمير القصيم يكرّم الرعاة والفائزين بجوائز برنامج “دلني على السوق”

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي ، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة إبراهيم بن موسى الزويد ، الرعاة والفائزين بجوائز برنامج “دلني على السوق” الذي تنظمه الغرفة ، ممثلة بلجنة شباب الأعمال.

وتسلم سمو أمير القصيم من رئيس مجلس إدارة الغرفة بالمنطقة إبراهيم بن موسى الزويد التقرير الختامي لفعاليات برنامج “دلني على السوق” ، وتقرير فريق عمل لجنة التحكيم بالبرنامج.

وأوضح أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة زياد بن علي المشيقح من جانبه ، أن عدد رواد الأعمال الذين تم احتضانهم 26 شاباً ، بهدف أن يبدؤوا حياتهم التجارية من سوق تمور بريدة ، مفيداً أن مثل هذه البرامج التي تحفز الشباب على العمل الحر بين الشباب والكف عن الاعتماد على الوظيفة كمصدر دخل ، من خلال عمل ندوات وورش عمل في ذلك الخصوص ، وإتاحة الفرصة لهم لخوض التجربة ، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بدعم كل شاب بمبلغ مادي ، شاكراً سموه على دعمه الدائم ومتابعته الحريصة لكل ما يخدم شباب المنطقة ويدفعهم نحو العمل الحر وخوض التجربة في إدارة المشاريع الصغيرة.

عقبه أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ببرنامج “دلني على السوق” الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم حيث نالت استحسان الجميع ، إذ أنها تحتضن الشباب ، مبدياً إعجابه بما شاهده في التقرير الختامي للبرنامج ، وما تضمنه تقرير فريق عمل لجنة التحكيم ، واعداً سموه بتسخير كل ما تحتاجه اللجنة لضمان نجاح هذا البرنامج الذي يعود نفعه على شباب المنطقة ، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

عقب ذلك سلّم أمير منطقة القصيم الجائزة الكبرى لبرنامج “دلني على السوق” للفائز الشاب سلطان الذياب وهي عبارة عن سيارة ، والجوائز الأخرى التي بقيمة 30 ألف ريال موزعة على باقي الشباب المحتضنين والفائزين ، كما كرم سموه الرعاة والمشاركين في نجاح هذه الفعالية ، وفريق العمل.