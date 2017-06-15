 وزير الخارجية التركي يزور المملكة الجمعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

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وزير الخارجية التركي يزور المملكة الجمعة

وزير الخارجية التركي يزور المملكة الجمعة
المناطق - تركيا

صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، أنه سوف يقوم بزيارة إلى المملكة بعد غد الجمعة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير لوكالة أنباء الأناضول، اليوم الأربعاء ، بالدوحة، عقب لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقبل مغادرته إلى الكويت.

وأضاف جاويش أوغلو، أنه سيجري في الكويت مباحثات حول الأزمة الخليجية، مشيرا إلى أنه أجرى مباحثات في الدوحة مع المسؤولين القطريين، حول الأزمة الخليجية، وتبادل الآراء معهم حول سبل حلها.

وأكد جاويش أوغلو على ضرورة تجاوز الأزمة الخليجية عبر الحوار والسلام، مشيرا إلى أن تركيا تساهم في إيجاد حلاً للأزمة.

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