بالصور.. عشرات القتلى والجرحى بحريق “غرينفيل” الهائل في لندن

وأوضحت خدمات الإسعاف البريطانية: “نؤكد أننا نقلنا 30 مريضا إلى 5 مستشفيات”.

وشب حريق هائل في برج سكني يتألف من 27 طابقا غربي لندن مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، كما أعلنت فرق الإسعاف في العاصمة البريطانية.

وغطت النيران الكثيفة جانبي المبنى، في الوقت الذي كافح فيه 200 من رجال الإطفاء الحريق بمساعدة 40 عربة، وتصاعدت أعمدة الدخان الأسود في الهواء.

وذكرت فرقة إطفاء لندن أن الحريق التهم كل الطوابق من الثاني وحتى الأخير لبرج غرينفيل في منطقة لانكستر ويست بغرب لندن.