بالصور.. عشرات القتلى والجرحى بحريق “غرينفيل” الهائل في لندن

أعلن مفوض هيئة حريق لندن، الأربعاء، أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 30 آخرين من جراء الحريق الهائل، الذي التهم برج “غرينفيل” غربي لندن.
وأوضحت خدمات الإسعاف البريطانية: “نؤكد أننا نقلنا 30 مريضا إلى 5 مستشفيات”.
وشب حريق هائل في برج سكني يتألف من 27 طابقا غربي لندن مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، كما أعلنت فرق الإسعاف في العاصمة البريطانية.
وغطت النيران الكثيفة جانبي المبنى، في الوقت الذي كافح فيه 200 من رجال الإطفاء الحريق بمساعدة 40 عربة، وتصاعدت أعمدة الدخان الأسود في الهواء.
وذكرت فرقة إطفاء لندن أن الحريق التهم كل الطوابق من الثاني وحتى الأخير لبرج غرينفيل في منطقة لانكستر ويست بغرب لندن.
وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا نداءات استغاثة من داخل البرج، الذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1974.
وأظهرت مشاهد للحريق نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة النار، وهي تلتهم المبنى بالكامل تقريبا.
وأشارت بعض وسائل الإعلام البريطانية إلى أن النيران حاصرت بعض الأشخاص وكان سكان يصيحون طلبا للمساعدة من نوافذ الطوابق العليا لدى انتشار الحريق، فيما أوضحت فرقة الإطفاء أن سبب الحريق لم يعرف بعد.
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