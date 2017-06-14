المدفعية السعودية تدك معاقل للحوثيين قبالة الخوبة ومقتل عشرات الانقلابيين

أنهت القوات السعودية المشتركة عملية عسكرية مع الميليشيات الحوثية وحرس المخلوع قبالة الخوبة التابعة لمنطقة جازان.

وأفاد مراسل العربية أن القوات السعودية تمكنت من إنهاء العملية العسكرية التي استمرت قرابة الـ 5 ساعات، من خلال مدفعياتها، وكذلك الأسلحة غير المباشرة التي استهدفت معاقل للميليشيات قبالة الخوبة السعودية، بعد أن حاولت عناصر الميليشيات تنفيذ هجوم عسكري على مناطق مراقبة عسكرية سعودية.

وأكدت مصادر عسكرية أن القوات السعودية نجحت في صد الهجوم، ما أسفر عن مقتل عشرات الحوثيين مع تدمير آليات ومركبات عسكرية كانت تقل الحوثيين نحو الحدود السعودية.