 إعلان السياسات النهائية لـ “حساب المواطن” خلال أيام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

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إعلان السياسات النهائية لـ “حساب المواطن” خلال أيام

إعلان السياسات النهائية لـ “حساب المواطن” خلال أيام
المناطق - الرياض

كشفت مصادر حكومية، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان السياسات النهائية لحساب المواطن، التي سيليها فرز نهائي بالأسماء المستحقة.

ووفقا لصحيفة “الاقتصادية”، إنه جرى خلال الأيام الماضية عقد اجتماعات خاصة بالبرنامج بين عدد من الجهات الحكومية، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج.

ويهدف برنامج حساب المواطن إلى إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل عادل للفئات المستحقة المختلفة، حيث سيتم توفير الدعم كبدل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين.

وذلك علاوة على تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود من بعض الإصلاحات المقرة في برنامج تحقيق التوازن المالي كتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه للمراحل المقبلة، إضافة إلى تطوير نظام شامل يمكن من خلاله رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين بدلاً من الدعم المباشر لمنتجات الطاقة.

وستتم إعادة توزيع الدعم لمستحقيه الفعليين من خلال صرف بدلات نقدية للأسر المؤهلة عبر التحويل المصرفي وتشجيع وتحفيز المواطنين والأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه.

ونفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أخيرا ما أشيع حول توجه الجهات ذات العلاقة في إلغاء برنامج حساب المواطن، الذي أطلق في مطلع فبراير من العام الجاري لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، وقد تتسبب في عبء إضافي على بعض فئات المجتمع.

ورفعت الوزارة آليات وسياسات برنامج حساب المواطن إلى المقام السامي، في مطلع أول مايو الماضي، بغية اعتمادها، معتبرة مرحلة إقرار السياسات وآليات البرنامج إحدى أهم المراحل التي يمر بها البرنامج، وثاني مرحلة بعد مرحلة جمع المعلومات والبيانات، من خلال عملية التسجيل في بوابة البرنامج، فضلاً عن برنامج الدعم.

وبينت الوزارة أن مجموع المسجلين في حساب المواطن تجاوز الـ12 مليون مواطن، فيما بلغ عدد الأسر المسجلة أكثر من 3.5 مليون أسرة، لافتة إلى أن هناك 227 ألفاً من المسجلين بحاجة إلى تقديم مستندات إضافية لإثبات استحقاقهم للدعم.

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