تدشين 116 مشروعا بـ4.9 مليارات ريال لإيصال مياه الشرب وخدمات الصرف لمناطق المملكة

صرح وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية لمراسل العربية بأن الوزارة تعمل على أن تكلفة المياه ستكون بسعر عادل يخدم المواطنين بصورة أولى ثم مزودي الخدمة ضمن مشاريع تطوير قطاع المياه في السعودية، بصورة ترتقي لمستوى تسعيرة وخدمة الدول المتقدمة والرائدة في تقديم المياه.

ودشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي أمس الثلاثاء في الرياض 116 مشروعاً تقدم خدمات إيصال مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة بتكلفة تجاوزت 4.9 مليار ريال. وتتضمن هذه المشاريع محطات للتنقية والضخ، بالإضافة إلى توسعة محطات المعالجة ورفع كفاءتها، وكذلك تنفيذ واستكمال مشاريع الشبكات والتوصيلات المنزلية، وخطوط لنقل مياه الشرب، وأخرى للصرف الصحي، وإنشاء عدد من خزانات المياه في مناطق عسير والمدينة المنورة ونجران وتبوك والباحة والمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى مناطق مكة المكرمة والرياض والقصيم والجوف والحدود الشمالية وحائل وجازان.

وبلغت تكلفة مشاريع استكمال وتنفيذ شبكات وتوصيلات وخطوط نقل مياه الصرف الصحي المزمع تدشينها (2.2) مليار ريال، وتبلغ أطوالها أكثر من 1400 كلم، كما تتضمن هذه المشاريع تنفيذ ما يزيد عن (61.7) ألف توصيلة صرف صحي، وسعة محطات معالجة الصرف الصحي ما يقارب (225) ألف متر مكعب.

في حين بلغت تكلفة المشاريع في قطاع المياه من محطات ضخ وتنقية مياه وإنشاء خزانات وخطوط نقل ما يقارب (2.7) مليار ريال. وتبلغ سعة محطات المياه ما يقارب (371) ألف متر مكعب، كما تصل سعة الخزانات إلى ما يقارب (497) ألف متر مكعب، فيما زاد مجموع أطوال شبكات وخطوط مشاريع نقل المياه على (1900) كيلومتر بوصلات منزلية للمياه تزيد عن (37.5) ألف توصيلة.

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي إن استراتيجية الوزارة تقوم على تعميم خدمات المياه والصرف الصحي على كافة مناطق المملكة دون استثناء، مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على البيئة والموارد المائية والعمل على تطويرها، مؤكداً أن هذه المشاريع التي تم تدشينها تأتي ضمن حزمة من المشاريع الخدمية التي تضعها الوزارة في قائمة أولوياتها وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة بما يحقق الراحة والرخاء للمواطن حيث يكون.

من جانبه، وصف المهندس محمد بن أحمد الموكلي وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية هذه المشاريع بأنها الأضخم التي يتم تدشينها هذا العام، مبيناً أنها تأتي ضمن أهداف الوزارة التي تسعى إلى تنفيذ استراتيجية موحدة في قطاع خدمات توزيع المياه، بغية الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها واستدامتها وترشيد استخداماتها، وتهيئة البيئة المناسبة لخصخصة خدمات المياه.

وأوضح المهندس الموكلي أن استراتيجية قطاع المياه تستهدف إشراك القطاع الخاص في إطار مؤسسي يتضمن توزيع المياه وزيادة كمياتها وتحسين محطات المعالجة ورفع كفاءتها وطاقتها، إضافة إلى خفض نسبة الهدر في شبكات المياه مع تحقيق الاستدامة البيئية، ورفع مستوى الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين.

وتتضمن المشاريع المزمع تدشينها 30 مشروعاً في منطقة الرياض بكلفة مليار ريال، في حين بلغ نصيب منطقة مكة المكرمة 13 مشروعاً بتكلفة قاربت الـ 994 مليون ريال، بينما حظيت منطقة عسير بـ 6 مشاريع للمياه بتكلفة قدرها 464 مليون ريال، ومثلها منطقة حائل بتكلفة 280 مليون ريال. وحظيت منطقة جازان بـ 8 مشاريع بتكلفة جاوزت 299 مليون ريال، في حين كان نصيب منطقة الباحة مشروعان بتكلفة قاربت الـ 41 مليون ريال، ومثلهما منطقة نجران بتكلفة إجمالية قاربت الـ (93) مليون ريال. وفي المنطقة الشرقية تم تدشين 12 مشروعا بقيمة 469 مليون ريال.

أما منطقة الجوف فكان نصيبها 6 مشاريع بلغت كلفتها 466 مليون ريال، فيما كان لمنطقة الحدود الشمالية 8 مشاريع تجاوزت تكلفتها 215 مليون ريال، وفي منطقة القصيم تم تنفيذ عدد 11 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 438 مليون ريال، وفي المدينة المنورة تم إنجاز 7 مشاريع بتكلفة 98 مليون ريال، بينما كان نصيب تبوك 5 مشاريع بتكلفة قاربت 72 مليون ريال.