 مجاهدو جازان يحبطون تهريب أسلحة قادمة من اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

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مجاهدو جازان يحبطون تهريب أسلحة قادمة من اليمن

مجاهدو جازان يحبطون تهريب أسلحة قادمة من اليمن
المناطق - جازان

أكد المتحدث الرسمي بفرع إدارة المجاهدين بمنطقة  جازان خالد قزيز، أن دوريات المجاهدين أحبطت عملية تهريب أسلحة وذخائر قادمة من  اليمن، حاول مهربون إدخالها إلى المملكة.

وأفاد قزيز وفقا  لـ “العربية” أنه أثناء قيام الدوريات الخلفية بقطاع المجاهدين بأعمالها الأمنية في جبل الشرمة بمحافظة  الداير الحدودية، لاحظت مجموعة أشخاص يحاولون التسلل إلى السعودية بطريقة غير مشروعة، ما حتم الأمر التعامل معهم بما يقتضيه الموقف.

وأشار قزيز أنه تمكنت الدوريات من التصدي لهم، ما دفعهم إلى الفرار، وبالوصول إلى موقعهم عثر على كمية من  الأسلحة الذخيرة الحية بلغ عددها 20 مسدسا و40 مخزنا و1300 طلقة حية لسلاح كلاشينكوف.

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