 تقرير إيراني يحذر من الميل نحو قطر ويتهمها بتمويل تنظيم “داعش” الإرهابي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

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تقرير إيراني يحذر من الميل نحو قطر ويتهمها بتمويل تنظيم “داعش” الإرهابي

تقرير إيراني يحذر من الميل نحو قطر ويتهمها بتمويل تنظيم “داعش” الإرهابي
المناطق - الرياض

انتقد تقرير أصدره أحد المواقع المقربة للنظام في إيران، المواقف الدبلوماسية التي يتخذها بعض صناع القرار في إيران بالانحياز نحو قطر في ظل الأزمة مع دول الخليج وبعض الدول العربية، معتبراً أن “الميل نحو قطر لا يخدم المصالح الإيرانية”.
وقال التقرير الذي نشره موقع “دبلوماسي ايران” المقرب من وزارة الخارجية تحت عنوان “يجب على إيران أن تتجنب الأزمة السعودية مع قطر”، إنه “بغض النظر عن السياق الاجتماعي والسياسي للمنطقة، فإن قطر كانت أحد ممولي تنظيم داعش، وكذلك الحال بالنسبة إلى تركيا التي قدمت الدعم اللوجستي للتنظيم المتطرف”.
واعتبر الموقع أن “الخيار المنطقي لإيران في هذه المرحلة هو عدم الميل نحو قطر”، لأن استمرار التصعيد يمكن أن يضر بالأمن القومي الإيراني من حيث نشر عدم الاستقرار ودعوة المزيد من القوات الأجنبية إلى المنطقة، وإيران لا تحتاج إلى ذلك، خاصة في ظل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأشار إلى أن “إيران تدرك أنها لا تستطيع أن تحل محل الدول العربية وتأثيرها في المنطقة، ولا يمكن أن تكون النهاية لإيران خليجياً مقسمة إلى دول مؤيدة وأخرى معارضة لها”.
ودعا التقرير المسؤولين الإيرانيين إلى “ضرورة أن تستفيد طهران من الخلافات بين دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي دون أن تتدخل أو تقف إلى جانب طرف في النزاع الحالي”، مطالباً بـ”ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة لصانعي القرار الإيراني بأن اتخاذ الجانبين يمكن أن يعقد الأمور ويتحول إلى نتائج عكسية، ومن ثم تأتي دعوات إيران للحوار لتخفيف التوترات”.
يذكر أن قادة النظام الإيراني، أعلنوا دعمهم للنظام في قطر، وأرسلوا “5” طائرات محملة بالمواد الغذائية إلى قطر، كما سيرت عدداً من القوارب المحملة بالغذاء إلى قطر من ميناء “بندر لنجة” في محافظة “هرمزكان” جنوب إيران.

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