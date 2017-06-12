 بالصور.. التصاميم النهائية لـ14 مسجداً ستبنى على الطراز المكي في مكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

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بالصور.. التصاميم النهائية لـ14 مسجداً ستبنى على الطراز المكي في مكة

بالصور.. التصاميم النهائية لـ14 مسجداً ستبنى على الطراز المكي في مكة
المناطق - مكة المكرمة

استعرض المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة علي بن سالم العبدلي، التصاميم النهائية المجازة لـ14 مسجداً من أصل 50 مسجداً تقرر بناؤها على طراز العمران المكي.

وتأتي تصاميم الـ14 مسجداً ضمن المرحلة الأولى من 23 مسجداً يزمع إنشاؤها وتضم المساجد المزمع إقامتها مسجد عاصفة الحزم، ومساجد ومخططات بطحاء قريش، والمعيصم، وولي العهد وجبل النور، والبوابة، ومسجد حي الريان، وعاطف الحازمي، والإمام البخاري، ومير عالم، وأم المؤمنين، وبخيت اللقماني وغيرها.

وحسبما ذكر المشرف العام على المؤسسة الخيرية الهندسية المهندس عبدالرحمن الهزاع، وفقاً لـ”سبق”، فإن الدفعة الثانية من المساجد يجري تصميمها، وسيبدأ إنشاؤها قريباً.

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