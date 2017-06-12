 هبوط أسعار النفط بعد زيادة إنتاج أوبك وارتفاع المخزونات الأمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

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هبوط أسعار النفط بعد زيادة إنتاج أوبك وارتفاع المخزونات الأمريكية

هبوط أسعار النفط بعد زيادة إنتاج أوبك وارتفاع المخزونات الأمريكية
المناطق - وكالات

هبطت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات زيادة في مخزونات الخام الأمريكية في حين أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفاع إنتاجها على الرغم من تعهدها بخفضه.
ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بحلول الساعة (07:55 بتوقيت جرينتش) 45 سنتاً إلى 48.27 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 50 سنتاً إلى 45.96 دولار للبرميل.
وانخفضت أسعار الخام بأكثر من عشرة بالمئة منذ أواخر مايو متأثرة بتخمة المعروض المستمرة على الرغم من تحرك قادته أوبك لخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.
وثارت شكوك بشأن التزام أوبك بخفض الإنتاج وقالت المنظمة في تقرير هذا الأسبوع إن إنتاجها زاد بواقع 336 ألف برميل يومياً في مايو إلى 32.14 مليون برميل يومياً.
وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام الأمريكية زادت 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من يونيو إلى 511.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 2.7 مليون برميل. ومع وفرة الإمدادات هناك حاجة لطلب قوي لدعم السوق لكن هناك مؤشرات على وجود تباطؤ.

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