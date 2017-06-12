 دراسة: تناول الخضار والفاكهة يوميا يقي من الإصابة بسكري النوع الثانى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دراسة: تناول الخضار والفاكهة يوميا يقي من الإصابة بسكري النوع الثانى هبوط أسعار النفط بعد زيادة إنتاج أوبك وارتفاع المخزونات الأمريكية الصحة تنصح الأمهات المرضعات بتناول كميات كافية من السوائل بالفيديو.. الجبير: لولا الحضارة الإسلامية لما عرفنا “أرسطو” و”سقراط” “الإسكان”: 8 مواطنين فقط سددوا رسوم الأراضي البيضاء رغم صدور مئات الفواتير بالصور.. التصاميم النهائية لـ14 مسجداً ستبنى على الطراز المكي في مكة تقرير إيراني يحذر من الميل نحو قطر ويتهمها بتمويل تنظيم “داعش” الإرهابي الكويت” تمهل “الدوحة” وأنباء عن قطع علاقاتها إذا لم تنفذ شروط “السعودية” ” صحة تبوك ” تنفذ حملة توعوية للكشف عن السكري للمصلين في المساجد الأحوازيون يتظاهرون أمام قنصلية الاحتلال الإيراني في ألمانيا في ذكرى يوم الشهيد فيسبوك يسطو على أهم ميزات تويتر الأمم المتحدة تكرِّم وزارة الخارجية بجائزة التميز التقني

دراسة: تناول الخضار والفاكهة يوميا يقي من الإصابة بسكري النوع الثانى

دراسة: تناول الخضار والفاكهة يوميا يقي من الإصابة بسكري النوع الثانى
المناطق - الرياض

ذكرت صحيفة “تيلجراف “البريطانية فى تقرير لها ،أن ثلثى البالغين يأكلون ثلاثة حصص أو أقل من الخضار والفواكه كل يوم فقط ،مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري النوع الثانى .
وقال خبراء الصحة أن ثلثي البالغين يأكلون ثلاثة حصص أو أقل من الفواكه والخضروات يوميا، ويواجه حوالى 12 مليون شخص خطر الاصابة بالسكري من النوع 2.
ووجدت دراسة استقصائية أن 66 % من البالغين يأكلون ثلاث حصص أو أقل من الفاكهة والخضار كل يوم ، أى أن ما يقرب من نصف الناس لا يأكلون الفاكهة ثلاثة أيام على الأقل فى الأسبوع.و هناك 3.6 مليون شخص يعانون بالفعل من مرض السكري في بريطانيا، 90 % منهم لديهم سكر النوع الثانى .
وحذرت الدراسة أن 11.9 مليون شخص في خطر متزايد لتزايد حالات الاصابة بسكر النوع الثانى ، ولكن يمكن تجنب ثلاثة من كل خمس حالات من مرض السكري إذا غير الناس أنماط حياتهم.
وقالت هيلين ديكنز، رئيسة قسم الوقاية من مرض السكري في المملكة المتحدة ،أن الجميع يعلمون أنه ينبغي أن يأكلوا خمسة حصص فى اليوم من الفواكه والخضروات ، ولكن هذا الاستطلاع يشير إلى أن هذه الرسالة ببساطة لا تصل للناس ولا يتم تحقيقها.
وأوضح التقرير أنه من المثير للقلق أن نعلم أن الغالبية العظمى من الناس لا يزالون بعيدا عن تناول ما يكفي من الفواكه والخضروات ،ليس ذلك فحسب، ولكن الناس لا يعرفون كمية الفاكهة والخضروات التي ينبغي أن يأكلونها ،مشيرة الى أنه يمكن تجنب 3 أو 5 حالات من مرض السكري من النوع الثانى أو تأخيرها من خلال إجراء تغييرات بسيطة في نمط الحياة ، وإتباع نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي.
وأكد التقرير أن الأكل الصحي هو نفس القدر من الأهمية بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري ،وكذلك بالنسبة لمنع الاصابة بالنوع الثانى من السكر فى المرضى غير المصابين .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>