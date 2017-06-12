دراسة: تناول الخضار والفاكهة يوميا يقي من الإصابة بسكري النوع الثانى

ذكرت صحيفة “تيلجراف “البريطانية فى تقرير لها ،أن ثلثى البالغين يأكلون ثلاثة حصص أو أقل من الخضار والفواكه كل يوم فقط ،مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري النوع الثانى .

وقال خبراء الصحة أن ثلثي البالغين يأكلون ثلاثة حصص أو أقل من الفواكه والخضروات يوميا، ويواجه حوالى 12 مليون شخص خطر الاصابة بالسكري من النوع 2.

ووجدت دراسة استقصائية أن 66 % من البالغين يأكلون ثلاث حصص أو أقل من الفاكهة والخضار كل يوم ، أى أن ما يقرب من نصف الناس لا يأكلون الفاكهة ثلاثة أيام على الأقل فى الأسبوع.و هناك 3.6 مليون شخص يعانون بالفعل من مرض السكري في بريطانيا، 90 % منهم لديهم سكر النوع الثانى .

وحذرت الدراسة أن 11.9 مليون شخص في خطر متزايد لتزايد حالات الاصابة بسكر النوع الثانى ، ولكن يمكن تجنب ثلاثة من كل خمس حالات من مرض السكري إذا غير الناس أنماط حياتهم.

وقالت هيلين ديكنز، رئيسة قسم الوقاية من مرض السكري في المملكة المتحدة ،أن الجميع يعلمون أنه ينبغي أن يأكلوا خمسة حصص فى اليوم من الفواكه والخضروات ، ولكن هذا الاستطلاع يشير إلى أن هذه الرسالة ببساطة لا تصل للناس ولا يتم تحقيقها.

وأوضح التقرير أنه من المثير للقلق أن نعلم أن الغالبية العظمى من الناس لا يزالون بعيدا عن تناول ما يكفي من الفواكه والخضروات ،ليس ذلك فحسب، ولكن الناس لا يعرفون كمية الفاكهة والخضروات التي ينبغي أن يأكلونها ،مشيرة الى أنه يمكن تجنب 3 أو 5 حالات من مرض السكري من النوع الثانى أو تأخيرها من خلال إجراء تغييرات بسيطة في نمط الحياة ، وإتباع نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي.

وأكد التقرير أن الأكل الصحي هو نفس القدر من الأهمية بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري ،وكذلك بالنسبة لمنع الاصابة بالنوع الثانى من السكر فى المرضى غير المصابين .