خاص لـ”المناطق”: قنوات PBS الرياضية قريباً في السعودية

أكد رئيس مجلس إدارة المدينة الاعلامية السعودية الأستاذ مفلح الهفتاء أن مجموعة رجال أعمال سعوديين يعتزمون إطلاق قنوات PBS الرياضية على عربسات وستكون مفاجأه للجمهور العربي بشكل عام، مشيراً إلى أنه تم إنهاء إجراءات ترخيصها خارج السعودية وسيتم اطلاقها في غضون أسابيع قليلة.

وأوضح الهفتاء لـ”المناطق” أن سبب عدم إطلاقها من السعودية، عدم وجود تنظيم يسمح بإصدار تصاريح للقنوات التجارية ولا توجد حتى هذه اللحظة قناة مصرحة داخل السعودية، منوهاً إلى أن التصاريح الحالية هي لمكاتب تمثيلية للعمل الاداري لايسمح للبث فيها

يذكر أن رئيس مركز الدراسات والشؤون الإعلامية بالديوان الملكي سعود القحطاني أعلن عبر حسابه الشخصي على تويتر بعد حجب قنوات بي ان سبورت القطرية عن قرب ” الحلول البديلة بشكل مجاني أو رمزي”، مشيراً إلى أن “هناك ثغرة قانونية هائلة في احتكارهم لحق النقل بالمنطقة”.

وأضاف: “كان مخططهم بعد شرائهم لحقوق النقل بخمس أضعاف القيمة الفعلية ؛ أن يدخلوا فيها نشرات وبرامج سياسية لضرب استقرار الدول”.

يأتي ذلك بعد أن قررت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إيقاف استيراد أجهزة استقبال قنوات بي إن الرياضية، وإيقاف بيع وتجديد اشتراكاتها.