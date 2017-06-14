جوازات عسير توضح آلية التمديد ستة أشهر لحاملي هوية زائر من المقيمين اليمنيين التي تنتهي في ٢٠/ ٩/ ١٤٣٨هـ .

أوضح مدير جوازات منطقة عسير العميد/ سعد بن ابراهيم الخالدي انه استمراراً لإنفاذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ” حفظه الله ” باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع الإخوة الأشقاء من أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة ( حاملي هوية زائر ) وامتداداً للدعم المستمر والمواقف الأخوية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشعب اليمني الشقيق فقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ” حفظه الله ” بالتمديد ستة أشهر أخرى لحاملي هوية زائر من الأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة والتي ستنتهي في ٢٠ / ٩/ ١٤٣٨هـ .
وأكد العميد “الخالدي ” أنه لن يتم استقبال طلبات التمديد والطباعة لهوية زائر بالمراجعة التقليدية لإدارات الجوازات وأنه سيتم تمديد هوية زائر آلياً بالنظام لمدة ستة أشهر بعد سداد الرسوم المقررة نظاماً وإجراء عملية تمديد هوية زائر من خلال حساب المستضيف في ” أبشر ” (من الفترة ١٣ /٩ / ١٤٣٨هـ وحتى ٢٣ / ٩ / ١٤٣٨هـ ) واستلام الهوية عن طريق خدمة ” واصل “و لتنفيذ عملية تمديد “هوية زائر ” يجب مراعاة الخطوات التالية :
١- سداد رسم تمديد ” هوية زائر ” ومقداره ( ١٠٠ ريال ) عبر القنوات البنكية لنظام سداد للمدفوعات الحكومية خلال الفترة من تاريخ ١٣ /٩ / ١٤٣٨هـ وحتى نهاية يوم ٢٣ /٩ / ١٤٣٨هـ حتى لاتطبق بحقهم غرامة التأخير عن تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية .
٢- دخول المستضيف عبر حسابه الشخصي في الخدمات الإلكترونية “أبشر” في الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وطلب تمديد وطباعة “هوية زائر” .
٣- من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية ” أبشر ” يتم اختيار أيقونة ( توصيل الوثائق ) ومنها ” هوية زائر ” وسيتم بشكل آلي إرسال رسالة للمستضيف على هاتفه الجوال الخاص به والمسجل رسمياً في ” أبشر ” تتضمن طلب تسديد رسوم توصيل “هوية زائر” ٤- بعد سداد رسوم التوصيل سيتم طباعة ” هوية زائر ” وتسليمها للمستضيف عن طريق خدمة ” واصل ” بالبريد السعودي .
٥- المستضيف الذي لم يقوم بتسجيل عنوانه الوطني في البريد السعودي “واصل “سيظهر له رابط لتسجيل العنوان الوطني وبعد إتمام التسجيل يمكنه إكمال الإجراءات .
٦- من تأخر عن سداد رسم تمديد “هوية زائر ” بعد تاريخ ٢٣ / ٩ /١٤٣٨هـ ولم يتم تمديد ” هوية زائر ” له لأي سبب فيجب على المستضيف الدخول عبر حسابه الشخصي عن طريق الخدمات الإلكترونية ” أبشر ” وطلب تمديد ” هوية زائر ” بعد سداد الرسم مع الغرامة ومن ثم إكمال الإجراءات فيما يخص استلام الهوية عن طريق البريد السعودي “واصل ” .
٧- يلزم المستضيف التسجيل والتفعيل في الخدمات الإلكترونية ” أبشر” في موقع وزارةالداخلية ( WWW.MOI.GOV.SA) علماً بأن التسجيل والتفعيل في ” أبشر “مجاني .
٨- يلزم المستضيف الاشتراك في خدمة ( واصل أفراد ) عن طريق البريد السعودي علماً بأنالاشتراك في خدمة ” واصل ” مجاني أيضاً وذلك للاستفادة من خدمة ( توصيل الوثائق ) من خلال الدخول في حسابه في الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية ” أبشر ” .
٩- الزائر الذي يتعذر عليه معرفة المستضيف أو تعذر عليه التواصل مع المستضيف لأي سبب بإمكانه تغيير المستضيف وذلك بمراجعة أقرب إدارة جوازات ومعه المستضيف الجديد وإنهاء إجراءات تغيير المستضيف وبعدها يتم استكمال إجراءات تمديد ” هوية زائر ” آلياً حسب الخطوات الموضحة أعلاه .
١٠- في حال كان المستضيف شركة يبدأ سجلها في الحاسب الآلي بالرقم ( 700 ) ولا يخدمها نظام ” أبشر ” فيجب على صاحب المنشأة أو من يفوضه مراجعة مراكز الجوازات بعد سداد رسم التمديد ( 100 ) مائة ريال خلال الفترة المحددة (من الفترة ١٣ /٩ / ١٤٣٨هـ وحتى ٢٣ / ٩ / ١٤٣٨هـ ) لتمديد ” هوية زائر ” وطباعتها واستلامها..
من جانبه دعا المتحدث الاعلامي لجوازات عسير العقيد / عبدالله بن حسين ال هادي جميع المستضيفين لحاملي هوية زائر غير المسجلين في “أبشر” إلى سرعة المبادرة بالتسجيل والتفعيل عن طريق موقع وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية ” أبشر ” للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة حتى يتمكنون من طباعة ( هوية زائر ) إلكترونياً وتنفيذ طلب استلامها عن طريق البريد السعودي ” واصل ”
وللاستفسار بالإمكان التواصل من خلال البريد الرسمي للجوازات للتواصل الإلكتروني :
992@gdp.gov.sa
وأكد العميد “الخالدي ” أنه لن يتم استقبال طلبات التمديد والطباعة لهوية زائر بالمراجعة التقليدية لإدارات الجوازات وأنه سيتم تمديد هوية زائر آلياً بالنظام لمدة ستة أشهر بعد سداد الرسوم المقررة نظاماً وإجراء عملية تمديد هوية زائر من خلال حساب المستضيف في ” أبشر ” (من الفترة ١٣ /٩ / ١٤٣٨هـ وحتى ٢٣ / ٩ / ١٤٣٨هـ ) واستلام الهوية عن طريق خدمة ” واصل “و لتنفيذ عملية تمديد “هوية زائر ” يجب مراعاة الخطوات التالية :
١- سداد رسم تمديد ” هوية زائر ” ومقداره ( ١٠٠ ريال ) عبر القنوات البنكية لنظام سداد للمدفوعات الحكومية خلال الفترة من تاريخ ١٣ /٩ / ١٤٣٨هـ وحتى نهاية يوم ٢٣ /٩ / ١٤٣٨هـ حتى لاتطبق بحقهم غرامة التأخير عن تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية .
٢- دخول المستضيف عبر حسابه الشخصي في الخدمات الإلكترونية “أبشر” في الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وطلب تمديد وطباعة “هوية زائر” .
٣- من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية ” أبشر ” يتم اختيار أيقونة ( توصيل الوثائق ) ومنها ” هوية زائر ” وسيتم بشكل آلي إرسال رسالة للمستضيف على هاتفه الجوال الخاص به والمسجل رسمياً في ” أبشر ” تتضمن طلب تسديد رسوم توصيل “هوية زائر” ٤- بعد سداد رسوم التوصيل سيتم طباعة ” هوية زائر ” وتسليمها للمستضيف عن طريق خدمة ” واصل ” بالبريد السعودي .
٥- المستضيف الذي لم يقوم بتسجيل عنوانه الوطني في البريد السعودي “واصل “سيظهر له رابط لتسجيل العنوان الوطني وبعد إتمام التسجيل يمكنه إكمال الإجراءات .
٦- من تأخر عن سداد رسم تمديد “هوية زائر ” بعد تاريخ ٢٣ / ٩ /١٤٣٨هـ ولم يتم تمديد ” هوية زائر ” له لأي سبب فيجب على المستضيف الدخول عبر حسابه الشخصي عن طريق الخدمات الإلكترونية ” أبشر ” وطلب تمديد ” هوية زائر ” بعد سداد الرسم مع الغرامة ومن ثم إكمال الإجراءات فيما يخص استلام الهوية عن طريق البريد السعودي “واصل ” .
٧- يلزم المستضيف التسجيل والتفعيل في الخدمات الإلكترونية ” أبشر” في موقع وزارةالداخلية ( WWW.MOI.GOV.SA) علماً بأن التسجيل والتفعيل في ” أبشر “مجاني .
٨- يلزم المستضيف الاشتراك في خدمة ( واصل أفراد ) عن طريق البريد السعودي علماً بأنالاشتراك في خدمة ” واصل ” مجاني أيضاً وذلك للاستفادة من خدمة ( توصيل الوثائق ) من خلال الدخول في حسابه في الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية ” أبشر ” .
٩- الزائر الذي يتعذر عليه معرفة المستضيف أو تعذر عليه التواصل مع المستضيف لأي سبب بإمكانه تغيير المستضيف وذلك بمراجعة أقرب إدارة جوازات ومعه المستضيف الجديد وإنهاء إجراءات تغيير المستضيف وبعدها يتم استكمال إجراءات تمديد ” هوية زائر ” آلياً حسب الخطوات الموضحة أعلاه .
١٠- في حال كان المستضيف شركة يبدأ سجلها في الحاسب الآلي بالرقم ( 700 ) ولا يخدمها نظام ” أبشر ” فيجب على صاحب المنشأة أو من يفوضه مراجعة مراكز الجوازات بعد سداد رسم التمديد ( 100 ) مائة ريال خلال الفترة المحددة (من الفترة ١٣ /٩ / ١٤٣٨هـ وحتى ٢٣ / ٩ / ١٤٣٨هـ ) لتمديد ” هوية زائر ” وطباعتها واستلامها..
من جانبه دعا المتحدث الاعلامي لجوازات عسير العقيد / عبدالله بن حسين ال هادي جميع المستضيفين لحاملي هوية زائر غير المسجلين في “أبشر” إلى سرعة المبادرة بالتسجيل والتفعيل عن طريق موقع وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية ” أبشر ” للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة حتى يتمكنون من طباعة ( هوية زائر ) إلكترونياً وتنفيذ طلب استلامها عن طريق البريد السعودي ” واصل ”
وللاستفسار بالإمكان التواصل من خلال البريد الرسمي للجوازات للتواصل الإلكتروني :
992@gdp.gov.sa
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