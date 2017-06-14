مسئول إيراني: عملاء الاستخبارات الإيرانية سهلوا هجمات طهران

أكد عضو البرلمان الإيراني “محمد دهقان”، اليوم الأربعاء، إن الهجمات التي نفذها تنظيم “داعش” الإرهابي الأسبوع الماضي ضد مبنى البرلمان الإيراني وضريح الخميني، تكشف عن اختراق منظومة جهاز الاستخبارات الإيرانية من قبل بعض العناصر المتعاونة مع “داعش” الإرهابي.

وقال لوكالة “أنباء مهر” الإيرانية، إن هجمات طهران لم تكن ممكنة لولا وجود عملاء للجهات المنفذة داخل إيران وخصوصاً التي تعمل بجهاز الاستخبارات الإيراني.

وأضاف أن التقرير الذي قدمه وزير الاستخبارات محمود علوي إلى لجنة الأمن القومي يوم أمس لم يقدم شيئاً جديداً وكان يتحدث عن أنشطة الوزارة في مواجهة الجماعات التكفيرية والإرهابية في إيران.

وتابع إن “عناصر داعش الإرهابي ليس هؤلاء فقط الذين هاجموا مبنى البرلمان وضريح الخميني، كما إنه ليست هذه أسلحتهم فقط، بل لهم جواسيس يعملون في مكاتب بعض المسؤولين في إيران”.