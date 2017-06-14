الأميرة عبير بنت فيصل تفتح حوار التمكين وقهر المستحيل لـ 700 طالبة من نادي المسؤولية الاجتماعية بالظهران

فتحت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي ال سعود رئيسة مجلس الأمناء بمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية حوارا مع طالبات نادي المسؤولية الاجتماعية المقام بالابتدائية الخامسة بالظهران حضره 732 طالبة من النادي تضمن عددا من المحاور التي أعطت آفقا واسعا حول قضايا هامة تتعلق بدور الشباب والفتيات في نهضة البلاد وتحقيق رؤية الطموح 2030

منهجية الحوار الذي كان حاضرا بسمته الحضارية ارتبط ارتباطا بجملة البرامج السبع التي أبدع النادي في صنعها بما يتوافق مع تطلعات واهتمام الطالبات فمن منصة المبادرات وخطوة قدام كان حديث رائدة العمل الاجتماعي بالمنطقة صاحبة السمو الأميرة عبير يقف على مرتكزات ودعائم تؤكد على الكيفية الصحيحة لتقديم المبادرات التي تخدم المجتمع ويجد أثرها فاعلا بين أوساطه حيث جاء حديثها مركدا على أهمية الاندية الصيفية الموسمية والذي يكمن في استثمار فراغ الاجازات بما يعود نفعا على شباب الوطن .

كما ثمّنت إسهام الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية في تفعيل شراكتها مع المجلس بأن يكون النادي الصيفي للمسؤولية الاجتماعية من بين الاندية الموسمية بالمنطقة الشرقية والذي حدد مقره في الابتدائية الخامسة بالظهران – احد مباني شركة ارامكو السعودية –

وأشارت الاميرة عبير بنت فيصل أن من اهم ادوار النادي الصيفي للمسؤولية الاجتماعية نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية بقالب مفيد وممتع في اجازة الصيف مع استيعاب طاقات الطالبات واستثمارُها في العطلة الصيفية.

ويأتي حديث الاميرة عبير بنت فيصل خلال زيارتها ليلة البارحة لنادي المسؤولية الاجتماعية للاطلاع على خطة البرامج والانشطة الخاصة بهذا الموسم .

والمشاركة بفعالية الليلة الرمضانية والتي تضمنت الكثير من الفعاليات والفقرات .

في المقابل ثمنت الأستاذة لولوه الشمري الأمين العام لمجلس المسؤولية الاجتماعية ومديرة النادي، الدور الكبير للأميرة عبير بنت فيصل في دعم مسيرة المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية و اضافت ان تواجد الاميرة عبير بنت فيصل الليلة بيننا لشاهد عيان على حرص سموها ورغبتها الجادة بأحداث تغيير للافضل يبدأ مع شباب وشابات رؤية المملكة ٢٠٣٠

وأكدت الشمري في كلمة القتها في الليلة الرمضانية

ان المجتمع معطاء وقد حقق النادي منذ أيامه الأوائل الكثير من الشراكات مع ارامكو السعودية و مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني و مجلس المنطقه الشرقيه للمسؤوليه الاجتماعيه وكفاءات و شركة انوسوفت و كفاءات.

وأضافت الشمري في كلمتها أن النادي أطلق سبعة برامج لاقت اقبالا كبيرا من الطالبات، وتتمثل البرامج في ( برنامج أنا استطيع ) وهو برنامج تعليمي ترفيهي يهدف الى تطوير مدارك الطفل وتوسيع آفاق التفكير لديه، وبرنامج ( نادي اللياقه البدنيه )، والذي يعنى بنشر الوعي الصحي والرياضي وغرس المفاهيم الصحيحة لتحفيز الطالبات على ممارسة الرياضة، وبرنامج ( التغطية الاعلامية ) والمختص في صنع الافلام القصيرة واكتساب الطالبات مهارات الكتابة، ويرنامج ( منصة المبادرات ) وهو برنامج اقتصادي معرفي يهدف الى تحفيز التفكير الابداعي للطالبات وتشجيعهن على طرح الافكار الابداعية. وبرنامج ( خطوة قدام ) الذي يمكّن الطالبة من اكتساب عدة مهارات في ذات الوقت، وبرنامج ( سراج ) الذي يعتمد على البحوث الميدانية والتجارب المجتمعية، ويعمل على رفع سقف الوعي لدى الفتاة، وبرنامج ( عيش السعودية ) وهو برنامج سياحي يعمل على تعزيز روح المواطنة وتنمية القيم التاريخية في نفوس الطالبات.

وتميزت الليلة الرمضانية بعدة فعاليات افتتحت بآيات من القران الكريم، السلام الملكي، كلمة مديرة النادي تلاها العديد من المشاهد المسرحية والفلوكلورية وعروض تمثل الموروث الثقافي والفني بالمنطقة الشرقية .

هذا وكان هنالك مشاركة للاسر المنتجة ، والجمعيات الخيرية .

ووزع العديد من الهدايا وقسائم مشتريات مقدمة من جهات متعددة ك اكسترا وجرير وإيكيا .

ولاقت الليلة الرمضانية اقبالا كبيرا من الطالبات اللاتي تفاعلن بشكل كبير مع الفعاليات، حيث شاركن بفاعلية في عدد من الفقرات.

كما كان لفريق انا مسؤول التطوعي دور لافت وملموس في النادي كونه الفريق التطوعي الذي يعمل تحت مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية منذ تاسيسه .