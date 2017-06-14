 بلدية شرق الدمام تداهم شقة تستخدمها عمالة في تجهيز المأكولات الرمضانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قطر تستعد لافتتاح سفارتها في إسرائيل المطلق: لامانع من صرف أموال الزكاة لوزارة الإسكان! شرطة الأحساء تقتل مطلق النار على شخصين في الطريق العام “ترابط ” تقدم هدايا طبية لمرافقي المرضى في البرج الطبي وزير الشؤون البلدية والقروية يصدر قرار بتكليف المطيري رئيسا لبلدية اللهابة عمل مسرحي ثقافي ضخم يجمع جمعية الثقافة والفنون ونادي الأحساء الأدبي قريبا بلدية شرق الدمام تداهم شقة تستخدمها عمالة في تجهيز المأكولات الرمضانية الأميرة عبير بنت فيصل تفتح حوار التمكين وقهر المستحيل لـ 700 طالبة من نادي المسؤولية الاجتماعية بالظهران مسئول إيراني: عملاء الاستخبارات الإيرانية سهلوا هجمات طهران حريق لندن.. كيف أنقذ المسلمون سكان البرج من كارثة محققة؟ “صحافيون” يحتفل بنزلاء مستشفى الأمل “المتعافين” إنقاذ حياة خمسيني بتعديل مجرى أمعاءه بعد انسدادها بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل

بلدية شرق الدمام تداهم شقة تستخدمها عمالة في تجهيز المأكولات الرمضانية

بلدية شرق الدمام تداهم شقة تستخدمها عمالة في تجهيز المأكولات الرمضانية
المناطق - الدمام

داهمت بلدية شرق الدمام شقة في مدينة العمال تستخدمها عمالة كمعمل لتجهيز المأكولات الرمضانية مثل اللقيمات والسمبوسة.

وأوضح رئيس بلدية شرق الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري أن مراقبو البلدية قاموا بمداهمة شقة في مدينة العمال تستخدمها عمالة كمعمل لتجهيز المأكولات الرمضانية مثل اللقيمات والسمبوسة وغيرها من المأكولات، لصالح أحد المحلات، مبينا أن الشقة تفتقر الى أبسط الاشتراطات البلدية اضافة الى مخالفتها الانظمة والتعليمات البلدية.

وأضاف أنه تم مصادرة 40 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر التي يتم استخدامها لتجهيز تلك المأكولات، مشيرا الى أنه تم اغلاق المحل، مشددا على عدم تهاون البلدية لأي مخالفات بلدية يتم ضبطها وسيتم تطبيق الانظمة والتعليمات البلدية الصادرة في هذا الشأن.

وذكر أن البلدية قامت بوضع خطة عمل لشهر رمضان المبارك وتشديد الرقابة في وقت مبكر قبل بدء رمضان المبارك، حيث وجه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في وقت سابق جميع البلديات الى تشديد الرقابة على جميع المحلات التجارية وخاصة التي تتعلق بالصحة العامة وذلك نظرا لدخول شهر رمضان المبارك، حفاظا على سلامة المستهلكين في هذا الشهر الكريم.

داعيا جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرا الى أنها طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي) على الأجهزة الذكية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>