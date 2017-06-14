بلدية شرق الدمام تداهم شقة تستخدمها عمالة في تجهيز المأكولات الرمضانية

داهمت بلدية شرق الدمام شقة في مدينة العمال تستخدمها عمالة كمعمل لتجهيز المأكولات الرمضانية مثل اللقيمات والسمبوسة.

وأوضح رئيس بلدية شرق الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري أن مراقبو البلدية قاموا بمداهمة شقة في مدينة العمال تستخدمها عمالة كمعمل لتجهيز المأكولات الرمضانية مثل اللقيمات والسمبوسة وغيرها من المأكولات، لصالح أحد المحلات، مبينا أن الشقة تفتقر الى أبسط الاشتراطات البلدية اضافة الى مخالفتها الانظمة والتعليمات البلدية.

وأضاف أنه تم مصادرة 40 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر التي يتم استخدامها لتجهيز تلك المأكولات، مشيرا الى أنه تم اغلاق المحل، مشددا على عدم تهاون البلدية لأي مخالفات بلدية يتم ضبطها وسيتم تطبيق الانظمة والتعليمات البلدية الصادرة في هذا الشأن.

وذكر أن البلدية قامت بوضع خطة عمل لشهر رمضان المبارك وتشديد الرقابة في وقت مبكر قبل بدء رمضان المبارك، حيث وجه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في وقت سابق جميع البلديات الى تشديد الرقابة على جميع المحلات التجارية وخاصة التي تتعلق بالصحة العامة وذلك نظرا لدخول شهر رمضان المبارك، حفاظا على سلامة المستهلكين في هذا الشهر الكريم.

داعيا جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرا الى أنها طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي) على الأجهزة الذكية.



