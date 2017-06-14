وزير الشؤون البلدية والقروية يصدر قرار بتكليف المطيري رئيسا لبلدية اللهابة

أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ قرارا يقضي بتكليف الأستاذ عبدالله بن عجاج المطيري رئيسا لبلدية اللهابة بصفة مستمرة.

و أعرب المطيري عن شكره وتقديره وإمتنانه لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية على حرصه وجهوده الكبيرة التي تصب دائما في مصلحة وإرتقاء موظفي ومنسوبي الشؤون البلدية والقروية.

كما قدم أيضا شكره لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير على توجيهات معاليه الدائمة التي كان لها دور كبير في تميز وتطور موظفي ومنسوبي أمانة المنطقة الشرقية.