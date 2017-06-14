 “ترابط ” تقدم هدايا طبية لمرافقي المرضى في البرج الطبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

التجارة تغرم معرض سيارات باع سيارة غير مطابقة للمواصفات وتعوض المواطن المتضرر قطر تستعد لافتتاح سفارتها في إسرائيل المطلق: لامانع من صرف أموال الزكاة لوزارة الإسكان! شرطة الأحساء تقتل مطلق النار على شخصين في الطريق العام “ترابط ” تقدم هدايا طبية لمرافقي المرضى في البرج الطبي وزير الشؤون البلدية والقروية يصدر قرار بتكليف المطيري رئيسا لبلدية اللهابة عمل مسرحي ثقافي ضخم يجمع جمعية الثقافة والفنون ونادي الأحساء الأدبي قريبا بلدية شرق الدمام تداهم شقة تستخدمها عمالة في تجهيز المأكولات الرمضانية الأميرة عبير بنت فيصل تفتح حوار التمكين وقهر المستحيل لـ 700 طالبة من نادي المسؤولية الاجتماعية بالظهران مسئول إيراني: عملاء الاستخبارات الإيرانية سهلوا هجمات طهران حريق لندن.. كيف أنقذ المسلمون سكان البرج من كارثة محققة؟ “صحافيون” يحتفل بنزلاء مستشفى الأمل “المتعافين”

“ترابط ” تقدم هدايا طبية لمرافقي المرضى في البرج الطبي

“ترابط ” تقدم هدايا طبية لمرافقي المرضى في البرج الطبي
المناطق - رواف القحطاني

اختتمت  ترابط الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية أمس  بالدمام فعاليات  برنامج عونك الذي استهدف مرافقي المرضى في البرج الطبي وقدمت فيه مجموعة من الهدايا الطبية. خلال شهر رمضان 

وحضر برنامج “عونك رئيس مجلس ادارة ترابط الدكتور صالح اليوسف  ونائب  مدير البرج الطبي الدكتور عبدالسلام الجعيب و الأمين العام المدير التنفيذي بالجمعية أ. ناصر الزاهد  والداعم الرئيس للبرنامج سعيد بن عوضه الزهراني  والذي قدم شكره لجمعية ترابط لرعاية المرضى ومستشفى البرج الطبي بالدمام لأتاحتهما الفرصة في مشاركة اخواننا مرافقي المرضى وتقديم هدايا عينية لهم كونهم فئة غاليه علينا وتستحق الدعم واضاف الزهراني  يأتي الدعم ضمن نطاق المسؤولية الاجتماعية لنا كقطاع خاص مشيرا الى ان  مشاركة القطاع الخاص للقطاع الثالث واجب ديني ووطني لمساعدة  المرضى المحتاجين ويتوافق مع رؤية خادم الحرمين الشريفين ٢٠٣٠ حفظه الله 

بدورة اكد الدكتور صالح اليوسف خلال   كلمته التي ألقاها بأن الجمعية حريصة على اطلاق برامج متنوعة تستهدف فيها شرائح مختلفة من المرضى حيث كان عونك إحداها والموجة  لهذه الفئة الغالية على قلوبنا مرافقي المرضى الذين يقفون مع أحباءهم بمثل هذه الظروف ويقدمون لهم كل ما بوسعهم للتخفيف عنهم ومواساتهم ومتابعة حالتهم الصحية باستمرار نأمل من الله عز وجل ان يعينهم ويرفع عن مرضاهم كل نصب وتعب و يجزاهم عنهم أفضل الجزاء والمثوبة

بعد ذلك قدم اعضاء المجلس والضيوف الهدايا للمرفقين ثم تلاها تكريم الرعاة والاعلاميين بهذه المناسبة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>