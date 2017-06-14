“ترابط ” تقدم هدايا طبية لمرافقي المرضى في البرج الطبي

اختتمت ترابط الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية أمس بالدمام فعاليات برنامج عونك الذي استهدف مرافقي المرضى في البرج الطبي وقدمت فيه مجموعة من الهدايا الطبية. خلال شهر رمضان

وحضر برنامج “عونك رئيس مجلس ادارة ترابط الدكتور صالح اليوسف ونائب مدير البرج الطبي الدكتور عبدالسلام الجعيب و الأمين العام المدير التنفيذي بالجمعية أ. ناصر الزاهد والداعم الرئيس للبرنامج سعيد بن عوضه الزهراني والذي قدم شكره لجمعية ترابط لرعاية المرضى ومستشفى البرج الطبي بالدمام لأتاحتهما الفرصة في مشاركة اخواننا مرافقي المرضى وتقديم هدايا عينية لهم كونهم فئة غاليه علينا وتستحق الدعم واضاف الزهراني يأتي الدعم ضمن نطاق المسؤولية الاجتماعية لنا كقطاع خاص مشيرا الى ان مشاركة القطاع الخاص للقطاع الثالث واجب ديني ووطني لمساعدة المرضى المحتاجين ويتوافق مع رؤية خادم الحرمين الشريفين ٢٠٣٠ حفظه الله

بدورة اكد الدكتور صالح اليوسف خلال كلمته التي ألقاها بأن الجمعية حريصة على اطلاق برامج متنوعة تستهدف فيها شرائح مختلفة من المرضى حيث كان عونك إحداها والموجة لهذه الفئة الغالية على قلوبنا مرافقي المرضى الذين يقفون مع أحباءهم بمثل هذه الظروف ويقدمون لهم كل ما بوسعهم للتخفيف عنهم ومواساتهم ومتابعة حالتهم الصحية باستمرار نأمل من الله عز وجل ان يعينهم ويرفع عن مرضاهم كل نصب وتعب و يجزاهم عنهم أفضل الجزاء والمثوبة

بعد ذلك قدم اعضاء المجلس والضيوف الهدايا للمرفقين ثم تلاها تكريم الرعاة والاعلاميين بهذه المناسبة.