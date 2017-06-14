شرطة الأحساء تقتل مطلق النار على شخصين في الطريق العام

تمكنت شرطة الاحساء من القبض على مواطن ثلاثيني وصفته بالمعتل نفسيا أصاب وافد اسيوي ومواطن بإطلاق النار عليهما من مسدس .

وقال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي عند الساعة الواحدة من صباح اليوم الاربعاء ١٩-٩-١٤٣٨ تبلغ مركز العمليات الأمني بالاحساء عن اطلاق النار على وافد اسيوي عشريني بحي النايفية بمحافظة الاحساء واطلاق النار كذلك على مواطن ثلاثيني بموقع اخر وذلك من قبل قائد مركبة من نوع تاهو وبمباشرة الحادث من الجهات المعنية تم رصد الجاني ومركبته في طريق الملك عبدالله يسير بسرعة عالية وبمتابعته من قبل إحدى دوريات الأمن ارتطم بميدان حديقة الملك عبدالله البيئيه وبتوجيه النصح له بتسليم نفسه بادر بإطلاق النار تجاه رجال الامن وتم التعامل معه والرد عليه وأسفر ذلك عن إصابته وتلفيات بدوريات الأمن حيث تم القبض عليه وعثر بحوزته على سلاح من نوع مسدس وبندقية ومجموعة من الاعيرة النارية ، وتبين انه مواطن ثلاثيني لديه اعتلالات نفسية وفقا للسجل الطبي لحالته الصحية ، تم نقل المجني عليهما الى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة فيما فارق الجاني الحياة متاثرا باصابته وباشر المختصون بالشرطة اجراءات الضبط الجنائي للحادثة تمهيدا لاحالتها لهيئة التحقيق والادعاء .