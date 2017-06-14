قطر تستعد لافتتاح سفارتها في إسرائيل

كشفت مصادر دبلوماسية، أن قطر تستعد حالياً لتدشين سفارة لها داخل الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسابيع القادمة في خطوة يصفها البعض بالتطبيع الكامل بين الدولتين واستمرار عناد الأمير تميم مع الدول العربية ورفضه وقف دعمه للإرهابيين.

ونقلت صحيفة “اليوم السابع” عن مصادر لم تسمها: “أن النظام القطري لن يكتفى بتدشين سفارة له في تل ابيب بل سيضخ عدد كبير من الاستثمارات القطرية في تل أبيب، ومنها خطوط جوية مباشرة بين الدوحة وتل أبيب وذلك في محاولة لاسترضاء الجانب الأمريكي بعد تصريحات دونالد ترامب التي أدان فيها أمير قطر ووصف دولته براعي الإرهاب.

وأشارت الصحيفة إلى انه يجري حاليا التنسيق لاختيار مقر السفارة القطرية في تل ابيب على أن تفتح السفارة رسمياً خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن السفير “محمد العمادي” المبعوث القطري الخاص في غزة الذي ارسلته قطر بحجة أن يكون وسيطا بين تل أبيب وقطاع غزة لإعادة الإعمار هو سفير قطر المرتقب لدى الاحتلال الإسرائيلي.