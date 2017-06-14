 قطر تستعد لافتتاح سفارتها في إسرائيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قطر تستعد لافتتاح سفارتها في إسرائيل المطلق: لامانع من صرف أموال الزكاة لوزارة الإسكان! شرطة الأحساء تقتل مطلق النار على شخصين في الطريق العام “ترابط ” تقدم هدايا طبية لمرافقي المرضى في البرج الطبي وزير الشؤون البلدية والقروية يصدر قرار بتكليف المطيري رئيسا لبلدية اللهابة عمل مسرحي ثقافي ضخم يجمع جمعية الثقافة والفنون ونادي الأحساء الأدبي قريبا بلدية شرق الدمام تداهم شقة تستخدمها عمالة في تجهيز المأكولات الرمضانية الأميرة عبير بنت فيصل تفتح حوار التمكين وقهر المستحيل لـ 700 طالبة من نادي المسؤولية الاجتماعية بالظهران مسئول إيراني: عملاء الاستخبارات الإيرانية سهلوا هجمات طهران حريق لندن.. كيف أنقذ المسلمون سكان البرج من كارثة محققة؟ “صحافيون” يحتفل بنزلاء مستشفى الأمل “المتعافين” إنقاذ حياة خمسيني بتعديل مجرى أمعاءه بعد انسدادها بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل

قطر تستعد لافتتاح سفارتها في إسرائيل

قطر تستعد لافتتاح سفارتها في إسرائيل
المناطق_الرياض

كشفت مصادر دبلوماسية، أن قطر تستعد حالياً لتدشين سفارة لها داخل الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسابيع القادمة في خطوة يصفها البعض بالتطبيع الكامل بين الدولتين واستمرار عناد الأمير تميم مع الدول العربية ورفضه وقف دعمه للإرهابيين.
ونقلت صحيفة “اليوم السابع” عن مصادر لم تسمها: “أن النظام القطري لن يكتفى بتدشين سفارة له في تل ابيب بل سيضخ عدد كبير من الاستثمارات القطرية في تل أبيب، ومنها خطوط جوية مباشرة بين الدوحة وتل أبيب وذلك في محاولة لاسترضاء الجانب الأمريكي بعد تصريحات دونالد ترامب التي أدان فيها أمير قطر ووصف دولته براعي الإرهاب.
وأشارت الصحيفة إلى انه يجري حاليا التنسيق لاختيار مقر السفارة القطرية في تل ابيب على أن تفتح السفارة رسمياً خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ولفتت الصحيفة إلى أن السفير “محمد العمادي” المبعوث القطري الخاص في غزة الذي ارسلته قطر بحجة أن يكون وسيطا بين تل أبيب وقطاع غزة لإعادة الإعمار هو سفير قطر المرتقب لدى الاحتلال الإسرائيلي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>