 أمير الشرقية ينقل تحيات خادم الحرمين لمصابي حادثة “المسورة” الإرهابية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير الشرقية ينقل تحيات خادم الحرمين لمصابي حادثة “المسورة” الإرهابية

أمير الشرقية ينقل تحيات خادم الحرمين لمصابي حادثة “المسورة” الإرهابية
الدمام _فهد المريخي
نقل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لمصابي الحادثة الإرهابية بحي المسورة، من قوات الطوارئ الخاصة، الجندي أول محمد بن حسن هباش، والجندي سعد بن ناصر الشمراني، اللذان تعرضا لمقذوفٍ متفجر أثناء أداء مهامهما في حي المسورة بالعوامية في محافظة القطيف، جاء ذلك أثناء زيارة سموه لهما يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.
مؤكداً سموه خلال زيارته للمصابين (أن كل من يتعرض لجرح في سبيل حماية الدين ثم الوطن ومقدراته، عليه أن يفخر بهذه الإصابة، ويعتبرها وسام شرف يفاخر به بين أقرانه) وأضاف يحفظه الله (استبسالكم في الدفاع عن الدين ثم المليك والوطن، وإصابتكم في سبيل ذلك هو بإذن الله رفعةٌ لكم في الدنيا والآخرة، فأنتم وزملاؤكم من وقف ضد أيادي العدوان والإرهاب لحماية هذا الوطن المبارك الذي قدسه الله بالحرمين الشريفين الذي هو قبلة الأمة الإسلامية جمعاء ومسجد رسول الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم)، مضيفاً سموه : (أنتم أبطال ميدان العز والكرامة، وأنتم العين الساهرة لراحة الوطن والمواطن)، منوهاً سموه بالروح المعنوية العالية التي لمسها منهم.
واطمأن سموه وسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على حالة المصابين، وسير البرنامج العلاجي لهما، موجهاً يحفظه الله بتوفير العناية الطبية اللازمة ليتماثل المصابين للشفاء، وليغادروا السرير الأبيض إلى أُسرهم عاجلاً بمشيئة الله.

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