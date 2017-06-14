 شؤون الحرمين تطبع 1.8 مليون كتيب ومطوية خلال شهر رمضان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

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شؤون الحرمين تطبع 1.8 مليون كتيب ومطوية خلال شهر رمضان

شؤون الحرمين تطبع 1.8 مليون كتيب ومطوية خلال شهر رمضان
المناطق_مكة
قامت إدارة المطبوعات والنشر بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بطباعة مليون وثلاثمائة وخمسين ألف مطبوع (1,350,000). علاوةً على ما سبق طباعته خلال هذ الشهر المبارك، ليكون مجموع ما تم طباعته حتى الآن خلال هذا الشهر مليون وثمانمائة ألف مطبوع (1,800,000).

وهي عبارة عن مطويات وكتيبات توجيهية تتعلق بأمور يحتاجها ضيوف الرحمن وقاصدي بيت الله الحرام خصوصاً بما يتعلق بأحكام شهر رمضان، وقد حرصت الإدارة على أن تكون المطبوعات ذات موضوعات مفيدة وإخراجها بمواصفات عالية ومميزة وسيتم تزويد الإدارات المعنية بكميات منها.

وذلك بناءً على توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس والمتابعة الحثيثة من معالي نائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم.

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