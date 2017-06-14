نائب أمير القصيم يفتتح فرع شركة الوعلان للتجارة بالمنطقة

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم يوم الثلاثاء ، فرع شركة الوعلان للتجارة “وكلاء شركة هيونداي للسيارات” بمنطقة القصيم.

وفور وصول سموه لمقر الشركة قص شريط الافتتاح ، ثم تجول سموه والحضور على أقسام فرع الشركة ، والخدمات التي يقدمها للمستهلكين من صالة عرض ، وورش الصيانة ، وقطع الغيار.

عقبه توجه سموه لمقر الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة ترحيبية بسموه قدمها مستشار مجموعة الوعلان أحمد عمير ورعايته هذا الحفل ، التي عبّر عن امتنانه وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم ولسمو نائب أمير المنطقة ، وسعيهما الدائم لتذليل العقبات كافة التي تواجه المستثمرين لتطوير المنطقة ، والرقي بخدماتها إلى أعلى المستويات ، موضحاً أن افتتاح فرع القصيم يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتقديم خدماتها المتميزة للعملاء على نطاق جغرافي واسع لتسهيل وصول الخدمة إليهم أينما وجدوا لتلبية احتياجاتهم ، وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المنطقة.

وأوضح أحمد عمير أن رعاية سموه تؤكد الشراكة الحقيقة للقطاع الخاص مع حكومتنا الرشيدة ، مستعرضاً نجاحات شركة هيونداي التي امتدت لأكثر من ثلاثين عاماً في السوق السعودية ، مبدياً فخر القائمين على الشركة وسعادتهم بتواجدهم بهذه المنطقة العزيزة على قلوب الجميع ، مجدداً شكره لسمو النائب على الحضور ، مفيداً أن للقطاع الخاص أهمية في تحريك الاقتصاد في المنطقة.

عقب ذلك سلم رئيس مجلس إدارة مجموعة الوعلان سعد بن فهد الوعلان لسمو نائب أمير منطقة القصيم درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.

وفي ختام الحفل أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم بالخدمات والتجهيزات التي وفرها فرع شركة الوعلان بمنطقة القصيم الأمر الذي يعكس المستوى المتطور الذي يعيشه قطاع السيارات بالشركة ، متمنياً أن يشكل الفرع إضافة قيّمة للمنطقة وأهلها ، وأن يسهم في دفع عجلة التنمية ، ودعم دور القطاع الخاص فيها ، بما يتواكب مع التطور الذي تعيشه منطقة القصيم في إطار النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة لتحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، ورؤية المملكة 2030.

حضر الحفل وكيل الإمارة عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان ، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر بن محمد الطالب ، ومدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة المهندس منصور الضبعان ، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الوعلان سعد بن فهد الوعلان ، ونائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة هيونداي في الشرق الأوسط وأفريقيا توم لي ، وعدد من قيادات الشركة ومجموعة من رجال الأعمال وكبار العملاء والمدعوّين من أهالي منطقة القصيم.