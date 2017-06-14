 أمير مكة يدشن وجبات شهداء الواجب وجنودنا البواسل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير مكة يدشن وجبات شهداء الواجب وجنودنا البواسل

أمير مكة يدشن وجبات شهداء الواجب وجنودنا البواسل
المناطق_مكة

دشن صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وجبات (شهداء الواجب) و(جنودنا البواسل)، وذلك أثناء تناوله وجبة الإفطار في المسجد الحرام بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز, ومعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس, وعدد من أصحاب المعالي والفضيلة والقيادات الأمنية.

وأكد سموه على مكانة شهداءنا في قلوبنا الذين بذلوا الغالي والنفيس وبذلوا أرواحهم فداء للوطن, مباركاً الجهود المضاعفة التي يبذلها جنودنا البواسل في الثغور والحدود من أجل حماية بلادنا ومقدساتنا, وأن حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- دائماً ما تحرص على تكريمهم في كل المحافل والمناسبات, وأننا لن ننساهم وسيضلون في قلوبنا.

يأتي ذلك ضمن حرص القيادة الرشيدة –أيدها الله- على تكريم كل من بذل روحه في سبيل الدفاع عن وطننا المعطاء –حماه الله- وأداء ولو جزءً بسيطاً من حقوقهم علينا, وتعزيزاً لمكانة جنودنا البواسل لدى نفوس العمّار والزوار ليستشعروا جهودهم وما يعلق من رمد السهد على أعينهم سهراً لحماية وطننا الغالي.

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