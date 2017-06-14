 استشهاد وكيل رقيب إثر انفجار لغم أرضي بقطاع الدائر في جازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

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استشهاد وكيل رقيب إثر انفجار لغم أرضي بقطاع الدائر في جازان

استشهاد وكيل رقيب إثر انفجار لغم أرضي بقطاع الدائر في جازان
المناطق_واس

استشهد وكيل رقيب إثر تعرض دورية حرس حدود لانفجار لغم أرضي أثناء قيام بمهامها بقطاع الدائر بمنطقة جازان.
وأفاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة يوم الأربعاء الموافق 19 / 9 / 1438هـ، وأثناء قيام دورية حرس حدود بمهامها بقطاع الدائر بمنطقة جازان، تعرضت لانفجار لغم أرضي مما نتج عنه إصابة وكيل رقيب / محمد شامي علي حدادي، واستشهاده إثر وصوله إلى المستشفى.
وأشار إلى أن الجهات المختصة بحرس الحدود باشرت التحقيق في ذلك.

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