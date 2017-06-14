خالد الفيصل يطلق حملة ”تفريج كربة” لسجناء الطائف والخرمة وتربة ورنية

أطلق نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بجدة حملة ( تفريج كربة ) التابعة للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمحافظة الطائف (تراحم) والتي تشمل تربة والخرمة ورنية.

ويأتي إطلاق حملة الطائف والمحافظات المجاورة لها، بعد نجاح الحملة في محطتها الأولى بجدة والتي دشنها الأمير عبدالله بن بندر وقدّم لها دعماُ بمبلغ مليوني ريال ، إذ تم جمع قرابة 15 مليون ريال لإطلاق سراح أكثر من 200 سجين في جدة ، كما وجه سموه حينها بتعميمها على كل محافظات المنطقة.

وتهدف حملة ( تفريج كربة ) في الطائف والمحافظات المجاورة لها لجمع مبلغ 12 مليون ريال لإطلاق 115 نزيل ، وتستند في عملها على معلومات دقيقة عن السجناء المستحقين للاستفادة من المبادرة، وفي حال زيادة التبرعات عن “المبلغ المستهدف” سيتم استثمارها في الإفراج عن عدد آخر من السجناء في محافظات المنطقة ، والذين يتم اختيارهم طبقاً لمجموعة من المعايير الدقيقة، فيما تتواجد لجنة اجتماعية من تراحم بالتعاون مع إدارة السجون تتولى تحديد الأكثر أحقية بالدفع عنهم والاستفادة من المبادرة.

حضر إطلاق الحملة صاحب السمو الأمير فيصل بن محمد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق ، ومحافظ الطائف المكلف سعد الميموني وعددٌ من المحافظين .

يذكر أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة سيطلق غداً الخميس حملة مماثلة في العاصمة المقدسة والمحافظات المجاورة لها