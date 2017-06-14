إصابة عضو في الكونغرس بإطلاق نار في في ملعب رياضي في فرجينيا

أطلق رجل حوالى 50 طلقة نارية في ملعب للبيسبول في ولاية فرجينيا الامريكية، أثناء تواجد نحو 25 عضوا في الكونغرس

حيث أصيب 5 أشخاص على الأقل، بينهم زعيم الأغلبية الجمهورية في الكونغرس الأمريكي، ستيف سكاليس، جراء إطلاق النار المذكور، وفقا لما ذكرته الشرطة.

وأضافت الشرطة أن رجلا أطلق نحو 50 طلقة في ملعب للبيسبول أثناء تواجد نحو 25 عضوا في الكونغرس.

وأشارت وسائل إعلام أمريكيةة إلى أن حالة سكاليس”مستقرة”. ولم يعرف على الفور إذا كان عضو الكونغرس هو المستهدف بإطلاق النار أم تصادف وجوده بالمكان.

وذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر عن قلقه إزاء إطلاق النار على عضو الكونغرس.