 إصابة عضو في الكونغرس بإطلاق نار في في ملعب رياضي في فرجينيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

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إصابة عضو في الكونغرس بإطلاق نار في في ملعب رياضي في فرجينيا

إصابة عضو في الكونغرس بإطلاق نار في في ملعب رياضي في فرجينيا
المناطق_وكالات

أطلق رجل حوالى 50 طلقة نارية في ملعب للبيسبول في ولاية فرجينيا الامريكية، أثناء تواجد نحو 25 عضوا في الكونغرس

حيث أصيب 5 أشخاص على الأقل، بينهم زعيم الأغلبية الجمهورية في الكونغرس الأمريكي، ستيف سكاليس، جراء إطلاق النار المذكور، وفقا لما ذكرته الشرطة.

وأضافت الشرطة أن رجلا أطلق نحو 50 طلقة في ملعب للبيسبول أثناء تواجد نحو 25 عضوا في الكونغرس.

وأشارت وسائل إعلام أمريكيةة إلى أن حالة سكاليس”مستقرة”. ولم يعرف على الفور إذا كان عضو الكونغرس هو المستهدف بإطلاق النار أم تصادف وجوده بالمكان.

وذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر عن قلقه إزاء إطلاق النار على عضو الكونغرس.

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