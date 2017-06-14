شرطة الرياض: القبض على فتاة قامت بالتجمهر في “موكب تفحيط” نهار رمضان!

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه : بالاشارة الى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر فيه مجموعه من الشباب ترافقهم فتاة بالتجمهر أثناء مخالفة أحدهم لنظام المرور و ممارسة التفحيط وقيام آخر بالتصوير و توثيق المخالفة وبالنظر الى جملة المخالفات و التجاوزات التي ظهرت في المقطع فقد صدرت التوجيهات بضبط أطرافه لتطبيق النظام بحقهم وبفضل من الله تمكنت الفرق السريه لمرور منطقة الرياض من تحديد زمان و مكان التصوير ( صبيحة الثاني من رمضان 1438 / غرب العاصمه الرياض ) و ضبط مصور المقطع ( سعودي 23 عاما ) و ايقافه ، كما تمكنت في وقت لاحق ادارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من ضبط الفتاة ( سعوديه 17 عاما ) و ايداعها دار رعاية الفتيات و اشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاءالعام بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص وجاري العمل على ضبط قائد المركبه المخالف – هذا و بالله التوفيق –