“تفريج كربة” تطلق سراح 43 سجيناً بالرس بـ4.7 مليون ريال

أسهمت حملة “تفريج كربة” التي أطلقتها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالقصيم “تراحم” ممثلة بفرعها بمحافظة الرس مساء الأربعاء بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الرس ، بمباركة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري للجنة ، بالإفراج عن 43 سجيناً ، حيث بدأت الحملة بمكالمة هاتفية من سمو أمير منطقة القصيم ثمن خلالها الجهود التي بذلتها لجنة تراحم بالإفراج عن السجناء الذين عليهم مديونيات مالية ، مبدياً فخره بأن منطقة القصيم كانت صاحبة الفكرة ، مؤكداً أن اللجنة تقوم بدور مجتمعي مهم ، وتفاعل المحسنين ومحبي الخير من رجال الأعمال والأفراد والقطاعات الأهلية في المساهمة بتفريج كرب المساجين ، ولم شملهم بأسرهم بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد يرتكز على محور التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع السعودي.

وألقى محافظ الرس محمد العساف كلمة قدم في مستهلها الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه لكافة الأنشطة الخيرية والاجتماعية بالمنطقة ، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن تكون أعمال ومبادرات سمو أمير المنطقة وأعمال المتبرعين في ميزان حسناتهم ، مؤكداً أن الحملة تأتي تعزيزًا لمبدأ التكافل الاجتماعي وسعيًا لإطلاق السجناء المتعثرين في سداد المطالبات المالية ، مثمناً دور اللجنة وما قامت به من جهود ، مثنياً على ما قامت به الغرفة التجارية من استضافة للحملة ، مشيداً بتفاعل الجميع مع هذه الحملة الإنسانية الخيرية في شهر الخير.

ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن أعمال لجنة تراحم بالرس وأهدافها ، ثم بدأت الحملة باستعراض ظروف كل نزيل بدون ذكر اسمه والمبلغ الذي عليه وتسديده ليتم إطلاق سراحه بعد إنهاء الإجراءات اللازمة ، وبين مدير لجنة تراحم بالرس عبدالملك العقيل أن عدد نزلاء السجن الذين استفادوا من حملة تفريج كربة سجين بلغ 43 نزيلاً في السجن من الغارمين ، لافتاً إلى أن الحملة شملت رجال الأمن الموقوفين بديون مالية والنساء الموقوفات من نزلاء السجن العام الذين عليهم ديات ، مفيداً أن أقل مبلغ هو 12450 ريالاً وأكثر مبلغ قرابة 300 ألف ريال ، وأن الحملة استهدفت المواطنين والوافدين ، مؤكداً أن إطلاق سراح نزلاء الحق الخاص سوف يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك بإذن الله.

بعد ذلك توالت التبرعات من رجال الأعمال والميسورين والقطاعات الأهلية وعامة الأفراد من أهالي منطقة القصيم ومحافظة الرس الذين تفاعلوا مع الحملة ، حيث بلغ عدد المفرج عنهم من سجناء المطالبات المالية 43 سجيناً ، فيما بلغت التبرعات مبلغ 4 ملايين و700 ألف ريال.

حضر انطلاقة حملة تفريج كربة ، رئيس محكمة الرس خالد الحجاج ، والقيادات الأمنية ، وأهالي وأعيان محافظة الرس