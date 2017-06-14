الأندية الموسمية للطالبات وأندية الحي بتعليم الشرقية..تفعل برنامج ” إجازتي2 ” بجميع مساراته

فعلت الأندية الموسمية وأندية الحي التابعة لتعليم المنطقة الشرقية برنامج “إجازتي2” لهذا العام ببرامج متنوعة وجاذبة و شامله لجميع المسارات الخمس ( المسار الوظيفي ـ المسار التطوعي ـ المسار التقني ـ المسار الترفيهي ـ المسار السياحي ) وبإشراف كوادر تربوية مؤهلة .

حيثُ قام نادي الحي بالمتوسطة الخامسة بالخبر بتفعيل عدة برامج منها برنامج صحتي بلياقتي وبرنامج اللياقة البدنية ” إيروبيك ” و استراحتي الجميلة والرسم على الوجوه وبرنامج ألعب وأتعلم , وفعالية ” إبرة وخيط ” تهدف إلى اكساب منسوبات النادي مهارات يدوية بتقنية عالية تنتهي بأعمال حرة ذات مردود مادي . وبرنامج في رحاب القرآن الكريم حفظ سور من القرآن الكريم , وركن الحاسب الآلي لإكساب المنتسبات مهارات الأوفس والفوتوشوب وركن تعلم اللغة الإنجليزية للصغار, وأعمال يدوية لفئة الصغار والكبار و مهرجان ملتقى الشعوب للتعرف على عادات وتقاليد بعض الشعوب .

وفعل نادي الحي بالمتوسطة الرابعة بسيهات برنامج ” صنع بيدي ” و برنامج ” بيبي كتشن ” ويهدف إلى اكساب الفتيات مهارات جديدة للاستفادة منها في حياتهن اليومية .

واستقطب نادي رأس تنورة الموسمي المقام بالابتدائية الثانية 150 طالبة , عدد ١٠ متطوعات بالنادي من المرحلة الجامعية والثانوية , بعدة برامج تربوية وترويحية هادفة كـ برنامج طموح وطن وبرنامج أنا فنان و برنامج “صوفي وصنارتي ” للتدريب على فن الكورشيه , وتفعيل ورشة مهارتي في تغليف المصاحف , ورحلة إلى مكة والمدينة عبر عرض مرئي . وفي نادينا سينما و ليلة رمضانية .

وفعل النادي الموسمي بقرية العليا المسار التطوعي لبرنامج ” إجازتي2 ” بإفطار صائم قام به النادي بشراكة مع فريق عطاء التطوعي . وقام قريق المسار التطوعي بالنادي بإعادة تجليد المصاحف .

وفعل نادي الحي بالمتوسطة الثامنة بالجبيل عدة برنامج منها زيارات لمراكز تخص الطفل , ومهارة إعادة تدوير الورق بالريموت كنترول .والعديد من البرامج التطوعية التي تهدف للبذل والعطاء تعزيزاً لقيم المواطنة الصالحة والانتماء الوطني في المجتمع لدى النشء والأسرة .

وتهدف الأندية الموسمية وأندية الحي في بناء الشخصية المتوازنة وتنمية المهارات الفكرية والسلوكية والتوعوية والرياضية و المجتمعية , والعمل على معايير عالية المستوى لتقوية اللحمة الوطنية وتعزيز انتماء الطلاب والطالبات لوطنهم والدفاع عنه تحت إشراف تربوي وبيئة آمنة وجاذبة