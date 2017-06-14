 الأندية الموسمية للطالبات وأندية الحي بتعليم الشرقية..تفعل برنامج ” إجازتي2 ” بجميع مساراته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

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الأندية الموسمية للطالبات وأندية الحي بتعليم الشرقية..تفعل برنامج ” إجازتي2 ” بجميع مساراته

الأندية الموسمية للطالبات وأندية الحي بتعليم الشرقية..تفعل برنامج ” إجازتي2 ” بجميع مساراته
المناطق_فهد المريخي
فعلت الأندية الموسمية وأندية الحي التابعة لتعليم المنطقة الشرقية  برنامج “إجازتي2” لهذا العام  ببرامج متنوعة وجاذبة و شامله لجميع المسارات الخمس ( المسار الوظيفي ـ المسار التطوعي ـ المسار التقني ـ المسار الترفيهي  ـ  المسار السياحي  ) وبإشراف كوادر تربوية مؤهلة .
حيثُ قام نادي الحي بالمتوسطة الخامسة بالخبر  بتفعيل عدة برامج منها برنامج صحتي بلياقتي وبرنامج اللياقة البدنية ” إيروبيك ” و استراحتي الجميلة والرسم على الوجوه وبرنامج  ألعب وأتعلم , وفعالية ” إبرة وخيط ” تهدف إلى  اكساب منسوبات النادي مهارات يدوية بتقنية عالية تنتهي  بأعمال حرة  ذات مردود مادي . وبرنامج في رحاب القرآن الكريم  حفظ  سور من القرآن الكريم , وركن الحاسب الآلي لإكساب المنتسبات مهارات الأوفس والفوتوشوب وركن تعلم اللغة الإنجليزية للصغار, وأعمال يدوية  لفئة  الصغار والكبار و مهرجان ملتقى الشعوب للتعرف على عادات وتقاليد بعض الشعوب .
وفعل نادي الحي بالمتوسطة الرابعة بسيهات برنامج ” صنع بيدي ” و برنامج ” بيبي كتشن ” ويهدف إلى اكساب الفتيات مهارات جديدة للاستفادة منها في حياتهن اليومية .
واستقطب  نادي رأس تنورة الموسمي المقام بالابتدائية الثانية 150  طالبة , عدد ١٠ متطوعات بالنادي من المرحلة الجامعية والثانوية , بعدة برامج تربوية وترويحية هادفة كـ برنامج   طموح وطن   وبرنامج   أنا فنان  و برنامج   “صوفي وصنارتي ” للتدريب على فن الكورشيه , وتفعيل ورشة مهارتي في تغليف المصاحف , ورحلة إلى مكة والمدينة عبر عرض مرئي . وفي نادينا سينما  و ليلة رمضانية .
وفعل النادي الموسمي بقرية العليا المسار التطوعي لبرنامج ” إجازتي2 ” بإفطار صائم قام به النادي بشراكة مع فريق عطاء التطوعي . وقام قريق المسار التطوعي بالنادي بإعادة تجليد المصاحف .
وفعل نادي الحي بالمتوسطة الثامنة بالجبيل عدة برنامج منها زيارات لمراكز تخص الطفل , ومهارة إعادة تدوير الورق بالريموت كنترول .والعديد من البرامج التطوعية  التي تهدف للبذل والعطاء تعزيزاً لقيم المواطنة الصالحة والانتماء الوطني  في المجتمع لدى النشء والأسرة .
وتهدف الأندية الموسمية وأندية الحي في بناء الشخصية المتوازنة وتنمية المهارات الفكرية والسلوكية والتوعوية والرياضية و المجتمعية , والعمل على معايير عالية المستوى لتقوية اللحمة الوطنية وتعزيز انتماء الطلاب والطالبات لوطنهم والدفاع عنه تحت إشراف  تربوي وبيئة آمنة وجاذبة

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