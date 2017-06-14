 مدير صحة القصيم يشدد على أهمية مراقبة توافر الأدوية بالمراكز الصحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

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مدير صحة القصيم يشدد على أهمية مراقبة توافر الأدوية بالمراكز الصحية

مدير صحة القصيم يشدد على أهمية مراقبة توافر الأدوية بالمراكز الصحية
المناطق_بريدة

شدد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي على مدراء مراكز الرعاية الصحية الأولية على أهمية متابعة توافر الأدوية في المراكز الصحية ومراقبة ذلك بشكل مستمر ، بإتباع آلية العمل المحددة لهذا الجانب ، مبيناً بأن صحة المنطقة تحرص مراقبة مخزون الادوية ولن تقبل بنقص أي دواء ، حرصا على توفير الرعاية الصحية لمراجعي المراكز الصحية .
وأضاف المدير العام ، بأن المراكز الصحية مناط فيها عدة ادوار وقائية وتوعوية وإجتماعية ، ويجب ان تكون قريبة من المستفيدين من المركز الصحي عبر برامج الرعاية الصحية الأولية ، داعياً بأن يكون المركز الصحي جاذباً للمستفيدين من خدماته ، واستقبلهم بأسلوب محبب للنفس ، وان يكون جميع القيادات الصحية على قدر عال في إدارة المراكز الصحية ، مشيراً إلى أنه متفائلاً بالقيادات الصحية التي تولت إدارة المراكز الصحية مؤخراً لكسب رضا المراجعين وتطوير الخدمات المقدمة في المراكز الصحية .
جاء ذلك ، خلال اللقاء الذي عقده المدير العام مطلق الخمعلي مساء الثلاثاء 18 رمضان 1438هـ  ، مع مدراء المراكز الصحية التابعة لقطاع الصحة العامة بمدينة بريدة ، بحضور مدير إدارة المتابعة بالنيابة عبدالله القعير مدير إدارة المراكز الصحية سعود الجلعود .
واستعرض مدير إدارة المتابعة بالنيابة عبدالله القعير خلال اللقاء عدد الحاور التي تهدف إلى تجويد أداء المراكز الصحية ، والإستفادة من الإنكانيات المتاحة لتحويل الصعوبات إلى إيجابيات تخدم مقدمي الخدمات الصحية وتنعكس على أدائهم في خدمة المراجعين ، مشيراً إلى ان المدير العام يطلع بشكل مستمر على التقارير الميدانية لفريق العمل بإدارة المتابعة ، ويتابع تنفيذ التوصيات مع الإدارات المعنية التي تضمن تقديم خدمة بشكل أفضل .

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