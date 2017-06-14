مدير صحة القصيم يشدد على أهمية مراقبة توافر الأدوية بالمراكز الصحية

شدد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي على مدراء مراكز الرعاية الصحية الأولية على أهمية متابعة توافر الأدوية في المراكز الصحية ومراقبة ذلك بشكل مستمر ، بإتباع آلية العمل المحددة لهذا الجانب ، مبيناً بأن صحة المنطقة تحرص مراقبة مخزون الادوية ولن تقبل بنقص أي دواء ، حرصا على توفير الرعاية الصحية لمراجعي المراكز الصحية .

وأضاف المدير العام ، بأن المراكز الصحية مناط فيها عدة ادوار وقائية وتوعوية وإجتماعية ، ويجب ان تكون قريبة من المستفيدين من المركز الصحي عبر برامج الرعاية الصحية الأولية ، داعياً بأن يكون المركز الصحي جاذباً للمستفيدين من خدماته ، واستقبلهم بأسلوب محبب للنفس ، وان يكون جميع القيادات الصحية على قدر عال في إدارة المراكز الصحية ، مشيراً إلى أنه متفائلاً بالقيادات الصحية التي تولت إدارة المراكز الصحية مؤخراً لكسب رضا المراجعين وتطوير الخدمات المقدمة في المراكز الصحية .

جاء ذلك ، خلال اللقاء الذي عقده المدير العام مطلق الخمعلي مساء الثلاثاء 18 رمضان 1438هـ ، مع مدراء المراكز الصحية التابعة لقطاع الصحة العامة بمدينة بريدة ، بحضور مدير إدارة المتابعة بالنيابة عبدالله القعير مدير إدارة المراكز الصحية سعود الجلعود .

واستعرض مدير إدارة المتابعة بالنيابة عبدالله القعير خلال اللقاء عدد الحاور التي تهدف إلى تجويد أداء المراكز الصحية ، والإستفادة من الإنكانيات المتاحة لتحويل الصعوبات إلى إيجابيات تخدم مقدمي الخدمات الصحية وتنعكس على أدائهم في خدمة المراجعين ، مشيراً إلى ان المدير العام يطلع بشكل مستمر على التقارير الميدانية لفريق العمل بإدارة المتابعة ، ويتابع تنفيذ التوصيات مع الإدارات المعنية التي تضمن تقديم خدمة بشكل أفضل .