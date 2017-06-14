 مدير صحة القصيم يترأس الاجتماع الثاني للجنة العامة لأصدقاء المرضى بالقصيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

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مدير صحة القصيم يترأس الاجتماع الثاني للجنة العامة لأصدقاء المرضى بالقصيم

مدير صحة القصيم يترأس الاجتماع الثاني للجنة العامة لأصدقاء المرضى بالقصيم
المناطق_بريدة

أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي ، بـن لجان أصدقاء المرضى بالمنطقة ، تحظى بدعم واهتمام صاحب السمو الملكي الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة من لجان أصدقاء المرضى ، مبيناً بأن هذا الدعم أسهم في تفعيل أدوار اللجان وتحركها بشكل أشمل لخدمة المستفيدين منها .
ولفت ” الخمعلي ” بأن أعضاء اللجان يتطلعون إلى تطوير برامجها لشموليتها لأكبر فئات مستهدفة ، مبيناً بأن الشؤون الصحية بالمنطقة على تعاون مستمر مع لجان اصدقاء المرضى ، لتقديم العون والمساعدة للمريض .
وكان مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم قد ترأس مساء الثلاثاء 18 رمضان 1438هـ  ، الإجتماع الثاني للجنة العامة لأصدقاء المرضى بالقصيم ، وقد تخلل الإجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الإجتماع .

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