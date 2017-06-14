أمير الباحة يشكر ولي ولي العهد لتبرع سموه بمبلغ مليوني ريال…لحملة “تفريج كربة”

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” بالمنطقة ، شكره وتقديره باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الباحة وأعضاء اللجنة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، لتبرع سموه بمبلغ مليوني ريال ، وذلك ضمن حملة “تفريج كربة” ، لسجناء المطالبات المالية التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم” بمنطقة الباحة .

وقال سموه ” أن تبرع سمو ولي ولي العهد كان له الأثر الكبير في نفوس المفرج عنهم ، الذين عبروا بدورهم عن صادق شكرهم وخالص دعواتهم لسمو ولي ولي العهد على هذه المبادرة النبيلة، مؤكداً سموه أن ولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اعتادوا تلمس احتياجات المواطنين والإسهام في تفريج كرب المعسرين ، مؤكدا أن التبرع الكريم من سمو ولي ولي العهد سيسهم إلى جانب تبرعات الحملة في تفريج الكربة عن السجناء في المطالبات المالية .

ودعا سموه الله العلي القدير أن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين وولي ولي العهد ، وأن يديم علينا وعلى بلادنا نعمة الأمن والاستقرار .