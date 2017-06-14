 15 متدرب يختتمون دورة المونتاج بـ فنون الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

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15 متدرب يختتمون دورة المونتاج بـ فنون الباحة

15 متدرب يختتمون دورة المونتاج بـ فنون الباحة
المناطق_الباحة

اختتمت جمعية الثقافة والفنون بالباحة ممثلة بلجنة الفنون المسرحية وصناعة الأفلام دورة المونتاج بحضور 15 متدرب.

وأوضح الأستاذ ماجد الزهراني أن الدورة حظيت بحضور 15 متدرب على مدى أربعة أيام قدمها المدرب ماجد الزهراني تحدث فيها عن المونتاج وتركيب المقاطع وطريقة الدمج بين المقاطع.

وأشار الزهراني أن الدورة كانت مرتكزة على تطبيق عملي عبر برنامج سوني فيقاس لتركيب المقاطع ، وتم من خلالها التعرف على التركيب بشكل عملي.

من جهته قال علي بن خميس البيضاني مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة أن الدورة تأتي ضمن الأنشطة والبرامج التي تنفذها الجمعية للشباب لتنمية مهاراتهم في هذا المجال، وكرم البيضاني في نهاية الدورة المتدربين ومدرب الدورة.

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