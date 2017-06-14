أمير الباحة يدشن عدداً من المشروعات التنموية التي نفذتها أمانة المنطقة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة عدداً من المشروعات التنموية التي نفذتها أمانة المنطقة في عدد من المواقع في مدينة الباحة ، بقيمة بلغت أكثر من 33 مليون ريال .

وقام سموه بافتتاح حديقة الحسام النموذجية في مدينة الباحة ، حيث قص الشريط إذاناً بافتتاحها ، ثم إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية عن المشروع .

وتجول سموه في ساحات وممرات الحديقة واطلع على ما تحويه من جلسات وألعاب ، مستمعاً إلى شرح من أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن السواط عن مكونات المشروع الذي يقع على مساحة 30900 متر مربع ، منها 5350 متراً مربعاً مسطحات خضراء ، وممر مشاة بطول 1480 متراً ، وممشى حول السور داخل الحديقة بطول 960 متراً ، ومصلى نساء وصالة العاب مغلقة ، و13 مظلة للجلوس و2 بوفية ، ومنطقة ملاعب قرة قدم ، والعاب للأطفال ولذوي الاحتياجات الخاصة ، إلى جانب المرافق العامة ، و85 موقفاً للسيارات.

وبين الدكتور السواط أن المشروعات الأخرى التي تم إنشائها تشمل حديقة بني سار وملعبين رياضيين في بني سار ، متمنياً أن تحقق تلك المشروعات رغبات أهالي المنطقة في قضاء أوقات ممتعة ، معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على تدشينه لتلك المشاريع وعلى دعمه لمختلف المشروعات التنموية بالمنطقة .

حضر التدشين مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن محمد آل هادي ، وعدد من المسئولين في المنطقة