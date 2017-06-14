 أمير الباحة يدشن عدداً من المشروعات التنموية التي نفذتها أمانة المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

العراق .. مقتل 12 وإصابة 10 في حوادث عنف متفرقة في ديالى توطين إدارات مطالبات المركبات والعناية بالعملاء في شركات التأمين بعد العيد أمير الباحة يدشن عدداً من المشروعات التنموية التي نفذتها أمانة المنطقة 15 متدرب يختتمون دورة المونتاج بـ فنون الباحة أمير الباحة يشكر ولي ولي العهد لتبرع سموه بمبلغ مليوني ريال…لحملة “تفريج كربة” مدير صحة القصيم يترأس الاجتماع الثاني للجنة العامة لأصدقاء المرضى بالقصيم مدير صحة القصيم يشدد على أهمية مراقبة توافر الأدوية بالمراكز الصحية الأندية الموسمية للطالبات وأندية الحي بتعليم الشرقية..تفعل برنامج ” إجازتي2 ” بجميع مساراته النظام الإيراني يستغل قطع العلاقات مع قطر لإنعاش اقتصاده البرلمان المصري يقر.. “تيران وصنافير سعودية” السيطرة على حريق بعمارة بالدمام دون إصابات “تفريج كربة” تطلق سراح 43 سجيناً بالرس بـ4.7 مليون ريال

أمير الباحة يدشن عدداً من المشروعات التنموية التي نفذتها أمانة المنطقة

أمير الباحة يدشن عدداً من المشروعات التنموية التي نفذتها أمانة المنطقة
المناطق_الباحة
دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة  عدداً من المشروعات التنموية التي نفذتها أمانة المنطقة في عدد من المواقع في مدينة الباحة ، بقيمة بلغت أكثر من 33 مليون ريال .
وقام سموه بافتتاح حديقة الحسام النموذجية في مدينة الباحة ، حيث قص الشريط إذاناً بافتتاحها ، ثم إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية عن المشروع .
وتجول سموه في ساحات وممرات الحديقة واطلع على ما تحويه من جلسات وألعاب ، مستمعاً إلى شرح من أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن السواط عن مكونات المشروع الذي يقع على مساحة 30900 متر مربع ، منها 5350 متراً مربعاً مسطحات خضراء ، وممر مشاة بطول 1480 متراً ، وممشى حول السور داخل الحديقة بطول 960 متراً ، ومصلى نساء وصالة العاب مغلقة ، و13 مظلة للجلوس و2 بوفية ، ومنطقة ملاعب قرة قدم ، والعاب للأطفال ولذوي الاحتياجات الخاصة ، إلى جانب المرافق العامة ، و85 موقفاً للسيارات.
وبين الدكتور السواط أن المشروعات الأخرى التي تم إنشائها تشمل حديقة بني سار وملعبين رياضيين في بني سار ، متمنياً أن تحقق تلك المشروعات رغبات أهالي المنطقة في قضاء أوقات ممتعة ، معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على تدشينه لتلك المشاريع وعلى دعمه لمختلف المشروعات التنموية بالمنطقة .
حضر التدشين مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن محمد آل هادي ، وعدد من المسئولين في المنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>