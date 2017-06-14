 العراق .. مقتل 12 وإصابة 10 في حوادث عنف متفرقة في ديالى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

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العراق .. مقتل 12 وإصابة 10 في حوادث عنف متفرقة في ديالى

العراق .. مقتل 12 وإصابة 10 في حوادث عنف متفرقة في ديالى

قتل أكثر من 12 الجيش العراقي وقوات البيشمركة العراقية الكردية وعناصر من تنظيم (داعش) وأصيب 10 آخرون في هجمات متفرقة في مناطق تابعة لمحافظة ديالى57 كم شمال شرقي بغداد.
وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): “إن طيران الجيش العراقي قصف مواقع لتنظيم داعش في قرى الميتة التابعة لناحية قرة تبة الحدودية مع محافظة صلاح الدين شمال شرقي بعقوبة ما أسفر عن مقتل ستة من مسلحي تنظيم داعش.
وحسب المصادر، قتل عنصران من قوات البيشمركة وأصيب ستة آخرون بجروح في هجوم شنه تنظيم داعش على قرى العبودة في ناحية قرة تبة شمال شرق بعقوبة.
وذكرت أن عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق عند مدخل ناحية السعدية شمال شرقي بعقوبة انفجرت أثناء مرور دورية للجيش العراقي ما أدى إلى مقتل ثلاثة من منتسبي الدورية فيما تسبب انفجار عبوة ناسفة موضوعة قرب كراج بغداد في قضاء الخالص إلى مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بجروح.

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