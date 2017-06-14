الشفق: يؤكد على تسهيل الإجراءات باستخدام التقنية.

أصدرت أمانة منطقة نجران أول رخصة مهنية فورية من خلال بوابة “بلدي” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرًا على موقعها الإلكتروني للبوابة الوطنية للمجتمع البلدي؛ وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

واكد أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق حرص الامانة على دعم وإنجاح هذه المبادرة وتقديم الخدمات المختلفة عبر شبكة الإنترنت وتسهيل إجراءات المواطنين وإتاحة الفرصة لهم باستخدام هذه التقنية في إنجاز معاملاتهم .

وأشار مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل أن هذه الخدمة اصبحت متاحة من خلال بوابة بلدي شريطة أن يوفر المواطن كافة الاشتراطات اللازمة للحصول على الرخصة قبل تقديم الطلب حيث إن هناك قائمة محددة من الأنشطة التي يمكن الاستفادة منها في اختيار النشاط المطلوب وهي متوفرة في بوابة بلدي؛ وتعد هذه الخدمة من ضمن المبادرات التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية

مبيناً أن استخراج هذه الرخصة جاء نتاج تعاون مشترك بين الأمانة وتقنية المعلومات بالوزارة.