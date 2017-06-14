 مركز الأورام بمستشفى الملك خالد بنجران ينهي معاناة مريضة في العقد السابع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

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مركز الأورام بمستشفى الملك خالد بنجران ينهي معاناة مريضة في العقد السابع

مركز الأورام بمستشفى الملك خالد بنجران ينهي معاناة مريضة في العقد السابع
المناطق_نجران
تمكن فريق متخصص في مركز الاورام بمستشفى الملك خالد بنجران من إنهاء معاناة  مريضة في العقد السابع مصابة بسرطان الشفة السفلى وورم منتشر الى الرئة .
حيث حضرت المريضة  للمستشفى بعد استمكال الاجراءات الطبية تم إعطاءها جرعة واحدة فقط من العلاج الكيماوي تكللت ولله الحمد بالنجاح حيث تم القضاء بشكل شبه كامل على الورم وعادت لممارسة الحياه الطبيعية بعد أن وصلت الى عجز تام عن الاكل والكلام وغادرت المستشفى بعد مضي أسبوعين وهي بصحة جيدة
جدير بالذكر أن المركز منذ تأسيسه في العام 2013 م  أستقبل أكثر من 2411  مراجع من داخل وخارج المنطقة  بالاضافة إلى تنفيذ 1523 جرعة للمعالجة الكيماوية لمرضى السرطان حيث تأتي حالات سرطان الثدي والبنكرياس والغدة الدرقية في مقدمتها.

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